Καιρός – Κολυδάς: Ενισχύονται ξανά οι άνεμοι το επόμενο 15ήμερο – 37άρια έως και τις 25 Αυγούστου και μετά πτώση της θερμοκρασίας

Το επόμενο 15ήμερο η κυκλοφορία του καιρού δείχνει νέα ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, κυρίως από τις 23 έως τις 27 Αυγούστου, με το Κεντρικό Αιγαίο και ιδιαίτερα τον Καφηρέα να συγκεντρώνουν το ισχυρότερο σήμα. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιθανότητες για ανέμους 5 έως 6 μποφόρ αυξάνονται, ενώ οι ριπές στον Κάβο Ντόρο ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τους 40 kt.

Παράλληλα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαφαίνεται άνοδος της θερμοκρασίας έως περίπου τις 22–25 Αυγούστου, με κορύφωση κοντά στους 36–37°C, και στη συνέχεια σταδιακή πτώση. Μετά τη 10η ημέρα η αβεβαιότητα αυξάνεται αισθητά.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ έως και την Τετάρτη

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-08-2026

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικα αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-08-2026