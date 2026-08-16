Θήβα: 16χρονη κατήγγειλε βιασμό από έναν 15χρονο και τον φίλο του

Σοκ στη Θήβα. Μία 16χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 15χρονο και έναν φίλο του. Σύμφωνα με την καταγγελία, την βίασαν μέσα στο σπίτι της, στο οποίο φιλοξενούνταν ο 15χρονος και το δεύτερο άτομο.

Σύμφωνα με το patris.gr, η ανήλικη, η οποία, όπως και οι δύο καταγγελλόμενοι, είναι Ρομά, είπε στους αστυνομικούς ότι ο 15χρονος και το άλλο άτομο την πήγαν σε ένα δωμάτιο, της ακινητοποίησαν τα πόδια και την βίασαν.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση, ζήτησαν η 16χρονη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.