Θήβα: 16χρονη κατήγγειλε βιασμό από έναν 15χρονο και τον φίλο του

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βιασμός
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Σοκ στη Θήβα. Μία 16χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 15χρονο και έναν φίλο του. Σύμφωνα με την καταγγελία, την βίασαν μέσα στο σπίτι της, στο οποίο φιλοξενούνταν ο 15χρονος και το δεύτερο άτομο.

Σύμφωνα με το patris.gr, η ανήλικη, η οποία, όπως και οι δύο καταγγελλόμενοι, είναι Ρομά, είπε στους αστυνομικούς ότι ο 15χρονος και το άλλο άτομο την πήγαν σε ένα δωμάτιο, της ακινητοποίησαν τα πόδια και την βίασαν.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση, ζήτησαν η 16χρονη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

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