«Πέταξε» για Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας: Αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ το deal για τον ΠΑΟΚ – Οι ετήσιες απολαβές για τον 23χρονο

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ φαίνεται πως είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το πρωί της Κυριακής (16/8) ο 23χρονος μεσοεπιθετικός “πέταξε” για Γερμανία με προορισμό το Ντόρτμουντ.

Οι Βεστφαλοί έχουν καταθέσει πρόταση για την αγορά του Κωνσταντέλια, θέλοντας να τον κάνει συμπαίκτη με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όπως ανέφεραν Bild και Kicker το προηγούμενο 48ωρο, η μεταγραφή, μαζί με τα μπόνους θα πλησιάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο “Ντέλιας” θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα του αποφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περί τα 3.000.000 ετησίως.

Από την πλευρά του επίσημου ΠΑΟΚ προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ωστόσο κομμάτι των οργανωμένων οπαδών εξέφρασε την αντίθεσή του στην επικείμενη πώληση μέσω ανακοίνωσης το βράδυ του Σαββάτου (15/8).