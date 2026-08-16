«Πέταξε» για Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας: Αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ το deal για τον ΠΑΟΚ – Οι ετήσιες απολαβές για τον 23χρονο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, έχοντας "πετάξει" για Γερμανία το πρωί της Κυριακής (16/8) για ιατρικές εξετάσεις. Το deal για τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αγγίξει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του 23χρονου μεσοεπιθετικού θα φτάσουν τα 3.000.000 ευρώ. Παράλληλα, οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επικείμενη πώληση το βράδυ του Σαββάτου (15/8).

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Αθλητισμός

Γιάννης Κωνσταντέλλιας- Ντόρτμουντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, έχοντας ήδη “πετάξει” για Γερμανία.
  • Το deal για τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αγγίξει τα 30 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο 23χρονος θα έχει ετήσιες απολαβές περί τα 3.000.000 ευρώ.
  • Ωστόσο, κομμάτι των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ εξέφρασε την αντίθεσή του στην επικείμενη πώληση μέσω ανακοίνωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ φαίνεται πως είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το πρωί της Κυριακής (16/8) ο 23χρονος μεσοεπιθετικός “πέταξε” για Γερμανία με προορισμό το Ντόρτμουντ.

Οι Βεστφαλοί έχουν καταθέσει πρόταση για την αγορά του Κωνσταντέλια, θέλοντας να τον κάνει συμπαίκτη με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όπως ανέφεραν Bild και Kicker το προηγούμενο 48ωρο, η μεταγραφή, μαζί με τα μπόνους θα πλησιάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο “Ντέλιας” θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα του αποφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περί τα 3.000.000 ετησίως.

Από την πλευρά του επίσημου ΠΑΟΚ προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ωστόσο κομμάτι των οργανωμένων οπαδών εξέφρασε την αντίθεσή του στην επικείμενη πώληση μέσω ανακοίνωσης το βράδυ του Σαββάτου (15/8).

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