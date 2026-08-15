Απόστολος Σίσκος: «Έκανε το θαύμα της η Παναγία – Το χάλκινο μετάλλιο για την πατρίδα και τους πυροσβέστες»

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Ο Απόστολος Σίσκος, μετά τη σπουδαία εμφάνιση και το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα με 1:54.13, αφιέρωσε το χάλκινο μετάλλιό του στην πατρίδα και στους πυροσβέστες που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη με τις φωτιές.

«Δίνουν κι αυτοί τη δική τους μάχη και δίνουμε κι εμείς τη δική μας», ανέφερε συγκινημένος στην ΕΡΤ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος:

Μας κάνεις πλάκα έτσι;

«Εντάξει, τρελάθηκα κι εγώ τώρα που το είδα. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά, νομίζω».

Όχι μόνο δικαιωματικά, κράτησες και το σασπένς. Δηλαδή στο τελευταίο πενηντάρι τα έδωσες όλα;

«Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Έκανε το θαύμα της. Οπότε κι εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουν αυτή τη μάχη και δίνουμε κι εμείς τη δική μας μάχη».

Ήσουν απελευθερωμένος μετά το αργυρό μετάλλιο που είχες, με βασικό σου στόχο τα 200 μέτρα ύπτιο;

«Σίγουρα, ναι. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω».

Και τώρα, τα πρώτα λόγια όταν πέρασες από τον προπονητή σου, από την υπόλοιπη αποστολή, ποια ήταν;

«Τίποτα. “Απόλαυσέ το” και “ό,τι καλύτερο είναι να βγει, θα βγει” και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».