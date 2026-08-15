Γεωργιάδης για τη Μάνη: «Το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα – Τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά»

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Σοβαρά τραυματίστηκε από κεραυνό μία γυναίκα στο Οίτυλο της Μάνης, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε ότι η γυναίκα χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο της Σπάρτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς την περιοχή έπληξαν καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα του Σάββατο, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ο υπουργός τόνισε ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το υγειονομικό προσωπικό για την προσπάθεια διάσωσης και μεταφοράς της τραυματισμένης γυναίκας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο Μαριόλη, διότι με τεράστια προσωπικά προσπάθεια διέσωσαν και μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Σπάρτης, γυναίκα χτυπημένη σοβαρά στο Οίτυλο της Μάνης από κεραυνό, μέσα στο αυτοκίνητο της. Όλα θα πάνε καλά».