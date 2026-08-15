Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης 50χρονης στον Όλυμπο – Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Ολοκληρώθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης στην Ελλάδα, μία στον Όλυμπο και μία στη Ρόδο, για δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από κλήσεις στο 112 για την παροχή βοήθειας στις τραυματίες. Και οι δύο γυναίκες, μία 50χρονη Λευκορωσίδα και μία 60χρονη Φινλανδή, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη Λευκορωσίδα η οποία τραυματίστηκε στον Όλυμπο στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο.
  • Ολοκληρώθηκε επίσης η παροχή βοήθειας σε 60χρονη Φινλανδή η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Πεταλούδες στη Ρόδο.
  • Και στις δύο περιπτώσεις, οι γυναίκες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την επιτυχή επιχείρηση των πυροσβεστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη Λευκορωσίδα η οποία τραυματίστηκε στον Όλυμπο στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 15 Αυγούστου, στις περίπου 15:30

Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Πυροσβεστική: Βοήθεια και σε Φινλανδή στη Ρόδο

Ολοκληρώθηκε η παροχής βοήθειας σε 60χρονη Φινλανδή η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Πεταλούδες στη Ρόδο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Σάββατο στις περίπου 14:00.

Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 60χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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