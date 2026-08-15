Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης 50χρονης στον Όλυμπο – Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη Λευκορωσίδα η οποία τραυματίστηκε στον Όλυμπο στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 15 Αυγούστου, στις περίπου 15:30

Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Πυροσβεστική: Βοήθεια και σε Φινλανδή στη Ρόδο

Ολοκληρώθηκε η παροχής βοήθειας σε 60χρονη Φινλανδή η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Πεταλούδες στη Ρόδο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Σάββατο στις περίπου 14:00.

Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 60χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.