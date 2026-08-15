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Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Εύβοια – Ξεριζώθηκαν μεγάλα δέντρα σε παραλία στην Κάρυστο – ΦΩΤΟ

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Εύβοια, με την Κάρυστο να βρίσκεται στο επίκεντρο, όπου δύο μεγάλα δέντρα ξεριζώθηκαν σε παραλία.

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Εύβοια, αέρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο έλεος των ισχυρών ανέμων βρίσκεται η Εύβοια, με δυνατές ριπές που πλήττουν την Κάρυστο.
  • Προκλήθηκε η πτώση δύο μεγάλων δέντρων σε παραλία της πόλης, ξεριζωμένα από την ένταση των ανέμων.
  • Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχουν δέντρα ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο έλεος των ισχυρών ανέμων βρίσκεται η Εύβοια, με δυνατές ριπές που πλήττουν την Κάρυστο και να προκαλούν προκάλεσαν την πτώση δύο μεγάλων δέντρων σε παραλία της πόλης.

Σύμφωνa με το evima.gr, tα δέντρα ξεριζώθηκαν από την ένταση των ανέμων στην περιοχή της δυτικής παραλίας Καρύστου, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση.

Δείτε φωτογραφίες

Εύβοια, Κάρυστος, δέντρα

Το περιστατικό καταγράφεται στο πλαίσιο των προβλημάτων που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχουν δέντρα ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τις ισχυρές ριπές.

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