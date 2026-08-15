Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Εύβοια – Ξεριζώθηκαν μεγάλα δέντρα σε παραλία στην Κάρυστο – ΦΩΤΟ

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Στο έλεος των ισχυρών ανέμων βρίσκεται η Εύβοια, με δυνατές ριπές που πλήττουν την Κάρυστο και να προκαλούν προκάλεσαν την πτώση δύο μεγάλων δέντρων σε παραλία της πόλης.

Σύμφωνa με το evima.gr, tα δέντρα ξεριζώθηκαν από την ένταση των ανέμων στην περιοχή της δυτικής παραλίας Καρύστου, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση.

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Το περιστατικό καταγράφεται στο πλαίσιο των προβλημάτων που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχουν δέντρα ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τις ισχυρές ριπές.