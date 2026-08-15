Αχαΐα: Νεκρός ο 63χρονος μετά τη φωτιά στο σπίτι του – Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας

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Ένας άνδρας, 63 ετών εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου (15/08) μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του. Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, συνταξιούχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, flamis.gr.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού και γρήγορα επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους χώρους.

Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες, όμως ήταν ήδη αργά…

Ο άτυχος άνδρας δεν πρόλαβε να αντιδράσει, έχασε τις αισθήσεις του από τις αναθυμιάσεις και δυστυχώς πέθανε.

Ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαΐας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τις έρευνες διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών.