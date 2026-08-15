Αχαΐα: Νεκρός ο 63χρονος μετά τη φωτιά στο σπίτι του – Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας

Ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου 15/08 στα Μοιρέϊκα Πατρών, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του. Ο συνταξιούχος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έχασε τις αισθήσεις του από τις αναθυμιάσεις, με τη φωτιά να έχει ξεκινήσει από την κουζίνα και να επεκτείνεται γρήγορα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου 15/08, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του στα Μοιρέϊκα Πατρών. Πρόκειται για συνταξιούχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
  • Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα και επεκτάθηκε γρήγορα. Ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του από τις αναθυμιάσεις και δυστυχώς πέθανε.
  • Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής, όμως ήταν ήδη αργά. Τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών.

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Ένας άνδρας, 63 ετών εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου (15/08) μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του. Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, συνταξιούχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, flamis.gr.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού και γρήγορα επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους χώρους.

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Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες, όμως ήταν ήδη αργά…

Ο άτυχος άνδρας δεν πρόλαβε να αντιδράσει, έχασε τις αισθήσεις του από τις αναθυμιάσεις και δυστυχώς πέθανε.

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Ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαΐας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τις έρευνες διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών.

ΦΩΤΙΑ ΣΠΙΤΙ ΠΑΤΡΑ

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