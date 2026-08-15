SEAJETS: Έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις για σήμερα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών – Ποια θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες

Ανακοίνωση εξέδωσε η SEAJETS για τα έκτακτα δρομολόγια και τις τροποποιήσεις σήμερα (15/8) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τις επόμενες ώρες θα εκτελεστούν τα εξής δρομολόγια:
Αναχωρήσεις από Πειραιά:
CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο
EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη
CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο
Αναχωρήσεις από Λαύριο:
TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο
SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το Seajets.com για περισσότερες λεπτομέρειες.