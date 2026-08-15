Στέφανος Μάνος: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών – Η πολιτική διαδρομή του από τη ΝΔ μέχρι τη «Δράση»

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Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής, Στέφανος Μάνος. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό κόσμο. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την αιτία του θανάτου του, ούτε και για την κηδεία του.

Ποιος ήταν ο Στέφανος Μάνος

Ο Στέφανος Μάνος σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία, έπειτα από ενδεκαετή επιχειρηματική σταδιοδρομία. Από τότε εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής μέχρι και το 2007, πλην των εκλογικών αναμετρήσεων του 1985 και του Νοεμβρίου του 1989.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας ανέλαβε πολλές κυβερνητικές θέσεις στις κυβερνήσεις Κων. Καραμανλή, Γ. Ράλλη και Κων. Μητσοτάκη.

Διετέλεσε υφυπουργός Δημοσίων Έργων και κατόπιν Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (1977–1980). Στην κυβέρνηση Ράλλη ανέλαβε το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας (1980-81) ενώ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέλαβε αρχικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (1990-91), στη συνέχεια το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1992) και τελικά το Υπουργείο Οικονομικών (1992-93).

Ως υπουργός, όπως αναφέρεται στο προσωπικό ιστολόγιό του, αναμόρφωσε την περιοχή της Πλάκας, υπέγραψε την σύμβαση του ΜΕΤΡΟ, συνέβαλε στον σχεδιασμό της Αττικής οδού, καθιέρωσε την απόσυρση των ρυπογόνων αυτοκινήτων, μετέφερε το εργοστάσιο Γκαζιού από το κέντρο της Αθήνας στην Ελευσίνα κ.ά.

Το 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων με έμβλημα τον «μαινόμενο ταύρο», το οποίο κατήλθε αυτόνομα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 1999 και στις Εθνικές Εκλογές του 2000 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία.

Το 2009 υπήρξε συνιδρυτής του νέου πολιτικού κόμματος «Δράση», το οποίο συμμετείχε στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενο.

Έχει τιμηθεί με τον τίτλο του «Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής» από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Είναι παντρεμένος και έχει πέντε παιδιά.