Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας σε όσους δίνουν αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος στα Χανιά. Από εκεί, αναφέρθηκε στην αξία της πίστης και εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλους όσοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

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Πολιτική

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων.
  • Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας, τονίζοντας όμως ότι «η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού».
  • Μετά τη λειτουργία, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη Μονή και στη συνέχεια συνέχισε τις ολιγοήμερες διακοπές του στα Χανιά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την Κοίμηση της Θεοτόκου σήμερα, 15 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από την ηγουμένη Θεοξένη, της Ιεράς Μονής εισήλθε στο καθολικό, προσκύνησε και παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην οποία ψαλτικά συμμετέχουν αποκλειστικά οι μοναχές που διαβιούν και μονάζουν.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

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Τη λειτουργία παρακολούθησαν ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι των αρχών, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης πλήθος πιστών. Σε δήλωση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, σε όλα τα μεγάλα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας και τα απομακρυσμένες εξωκλήσια που γιορτάζουν σήμερα την μεγάλη αυτή γιορτή της ορθοδοξία.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

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«Είναι πάντα μία ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές είτε αφορούν τη χώρα είτε προσωπικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουνε αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι, για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Σήμερα δεν είναι μέρα για πολλά λόγια, είναι μία ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο θεός και να αντλήσουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

Ακολούθως ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε σε χώρους της Ιεράς Μονής και φιλοξενήθηκε στο Αρχονταρίκι της Μονής για το καθιερωμένο κέρασμα, όπου συνομίλησε με την ηγουμένη και τη συνοδεία της. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά τις ημέρες αυτές για ολιγοήμερες διακοπές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά καθημερινά δίπλα στη φύση και φίλους.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

 

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