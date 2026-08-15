Εμανουέλ Μακρόν: Αντιδράσεις στη Γαλλία μετά τις φωτογραφίες από τις διακοπές του – «Θα προτιμούσα να τον δω σε πυροσβεστικό όχημα»

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Σφοδρή κριτική ασκεί η αντιπολίτευση στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τις διακοπές του στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού Paris Match, την ώρα που η Γαλλία βιώνει δύσκολες ημέρες εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, οι φωτογραφίες δείχνουν τον Μακρόν να γελάει καθώς οδηγεί ένα μηχανοκίνητο σκάφος γεμάτο με τους φρουρούς ασφαλείας του.

Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, με σορτς, μπλουζάκι, καπέλο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου.

«Θα προτιμούσα να τον δω σε πυροσβεστικό όχημα»

Ο αριστερός γερουσιαστής Πιερ Ουζούλιας, δήλωσε στο Europe 1 ότι η συμπεριφορά του κ. Μακρόν ήταν «άσεμνη», προσθέτοντας:

«Προσωπικά, θα προτιμούσα να τον έβλεπα σε ένα πυροσβεστικό όχημα, να βοηθά τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά».

Το Paris Match ανήκει στον μεγιστάνα ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό, τον πλουσιότερο άνθρωπο στη Γαλλία, και υπάρχουν εκτεταμένες εικασίες ότι το Μέσο είχε άδεια να τραβήξει τις φωτογραφίες.

Ο Μακρόν χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως «Πρόεδρος των Πλουσίων» και επικρίνεται για την αλαζονεία του και την απουσία του από το πλάι του Γαλλικού λαού, ειδικά κατά τη διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως οι πρόσφατες πυρκαγιές.