Δεκαπενταύγουστος 2026: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

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Πιο αραιά είναι σήμερα, 15 Αυγούστου τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (τραμ, μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ) στην Αθήνα σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες, καθώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα Κυριακής και αργιών, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα:

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν σήμερα με πρόγραμμα Κυριακής. Αυτό ισχύει για όλες τις γραμμές.

Οι γραμμές που λειτουργούν σε 24ωρη βάση θα εκτελούν τα δρομολόγιά τους κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται κάθε Σάββατο.

Αντίστοιχα, την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ισχύσει επίσης πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Για τις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ, ο ΟΑΣΑ είχε προβλέψει έκτακτο πρόγραμμα για την Παρασκευή 14 και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής.

Το Μετρό και το Τραμ

Οι συχνότητες των δρομολογίων στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ διαμορφώνονται σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Σήμερα, 15 Αυγούστου, οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο.

Η ενημέρωση των επιβατών

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης των δρομολογίων, τόσο για τις αστικές όσο και για τις περιαστικές γραμμές, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, της εφαρμογής OASA Telematics, καθώς και μέσω του πληροφοριακού κέντρου 11185.

Για τα μέσα σταθερής τροχιάς, οι επιβάτες μπορούν να αναζητούν τις ακριβείς συχνότητες των δρομολογίων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ.