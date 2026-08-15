Τραγωδία στην Ινδονησία μετά τα 7,7 Ρίχτερ: Τουλάχιστον 20 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, ανυπολόγιστες ζημιές – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Τα φονικά ρίχτερ που χτύπησαν το πρωί του Σαββάτου 15/08 το νησί Φλόρες, ανατολικά της Ινδονησίας, έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 20 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες ζημιές σε κτίρια και εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου των υπηρεσιών διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε.

Με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων

Ο σεισμός με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα σημειώθηκε στις 5:58 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα) με επίκεντρο 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Έντε, στην επαρχία Ανατολικης Νούσα Τενγκάρα, σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Οι ώρες είναι δραματικές

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάντες Λάκα Λένα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι αρκετοί από τους νεκρούς σκοτώθηκαν στον ύπνο τους από συντρίμμια που κατέρρευσαν.

BREAKING : Massive earthquake of magnitude 7.7 hits the Indonesia. Panic across the region after 14 more aftershocks as of now. pic.twitter.com/VDR98kfKV3 — World Updates (@Updatesofwworld) August 15, 2026

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο…

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται για τον απεγκλωβισμό όσων παγιδεύτηκαν σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό και τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη περίπου τρεις ώρες μετά τον αρχικό σεισμό.

Praying for all those affected by the devastating #earthquake in #Indonesia today. 🇮🇩 Our CEO, Dr Mulla, is currently in Indonesia and is closely monitoring the situation. Our thoughts and prayers are with the families affected. May the Almighty protect everyone, grant ease and… pic.twitter.com/L66yXJv4K0 — Benefit Mankind (@Benefit_Mankind) August 15, 2026

Ισχυροί μετασεισμοί μετά τα 7,7 ρίχτερ…

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις πληγείσες ακτές, προτρέποντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παραλίες και όχθες ποταμών και να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος. Η προειδοποίηση έχει έκτοτε αρθεί.

Οι εκτιμήσεις του USGS δείχνουν ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στο νησί Φλόρες, στην ανατολική Ινδονησία, ένιωσαν πολύ ισχυρό τον σεισμό, ενώ αρκετά ακόμα εκατομμύρια στην ευρύτερη περιοχή επηρεάστηκαν από τις δονήσεις.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να αξιολογούν τον κίνδυνο περαιτέρω μετασεισμών τις επόμενες ώρες.

Στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού

Η Ινδονησία, ένα έθνος με περισσότερους από 270 εκατομμύρια ανθρώπους που διασκορπίζονται σε περίπου 17.000 νησιά, βρίσκεται στο «Δακτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού και είναι μία από τις πιο σεισμικά ενεργές χώρες στον κόσμο.

Το ίδιο τμήμα της ακτογραμμής χτυπήθηκε από έναν εξίσου ισχυρό σεισμό τον Δεκέμβριο του 1992, όταν ο σεισμός και το τσουνάμι που προκάλεσε σκότωσαν περισσότερους από 2.500 ανθρώπους.