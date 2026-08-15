Σεισμός στην Ινδονησία: Συγκλονίζουν οι εικόνες μετά τα 7,7 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 5 νεκροί, δείτε βίντεο

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Τουλάχιστον πέντε νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προκαταρκτικό απολογισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών (BNBP), έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ κατά το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο που έπληξε την Ινδονησία.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικής Νούσα ⁠Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάντες Λάκα Λένα, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωής τους. Σύμφωνα, όμως, με όσα μεταδίδουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στα ανοικτά των βόρειων ακτών του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται μόλις στα 10 χιλιόμετρα.

A 7.7-magnitude earthquake struck off eastern Indonesia, damaging buildings and sending residents fleeing to higher ground. Authorities issued a tsunami warning and recorded several aftershocks. pic.twitter.com/MBz7Foxqgl — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2026

Μετά από το σεισμό που έγινε στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της νήσου Φλόρες, οι αρχές της Ινδονησίας προχώρησαν σε σύσταση προς τους πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών ώστε να μετακινηθούν σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο.

«Καλούμε τους πληθυσμούς κατά μήκος των βόρειων ακτών της Φλόρες και ζωνών του νότου, νότιων νησιών της και της νότιας περιοχής, να απομακρυνθούν αυτόνομα αμέσως», ανακοίνωσε ο Άμπντουλ Μουχάρι, αξιωματούχος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στο πελώριο αρχιπέλαγος της Ασίας. Νωρίτερα, όμως, το πρωί του Σαββάτου 15/08 προχώρησαν σε άρση της προειδοποίησης.

WATCH: Buildings collapse as powerful 7.7M earthquake (gempa) hits Flores Island, Indonesia pic.twitter.com/JvOyHnazVP — Rapid Report (@RapidReport2025) August 14, 2026

Προχώρησαν σε άρση για τσουνάμι, αλλά παρακολουθούν το φαινόμενο

«Προχωρήσαμε στην άρση (της προειδοποίησης για τσουνάμι), αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το επίπεδο της θάλασσας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ουιτζαγιάντο, διευθυντής του τμήματος σεισμών και τσουνάμι στην ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής.