Κολομβία: Έξι νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο

Έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακωρυχείο της κεντρικής Κολομβίας, στην Κουκουνουβά, έπειτα από έκρηξη μεθανίου σε στοά. Το δυστύχημα σημειώθηκε εν μέσω των επιχειρήσεων διάσωσης για εκατοντάδες αγνοούμενους από ισχυρό σεισμό που έπληξε τη δυτική Κολομβία.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακωρυχείο της κεντρικής Κολομβίας, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε στοά, πιθανότατα λόγω συσσώρευσης μεθανίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
  • Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια εντοπισμού εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη δυτική Κολομβία. Ένας έβδομος ανθρακωρύχος «μπόρεσε να βγει με ίδια μέσα».
  • Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου στις στοές είναι συχνές στην περιοχή, εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού. Για το συγκεκριμένο ορυχείο διενεργείτο ήδη έρευνα από την εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων (ANM) και είχε δοθεί εντολή να ανασταλούν οι εργασίες για λόγους ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακωρυχείο της κεντρικής Κολομβίας, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε στοά, πιθανότατα λόγω συσσώρευσης μεθανίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια εντοπισμού εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη δυτική Κολομβία τη Δευτέρα.

«Με λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι έξι άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στο ορυχείο El Porvenir 1, στην Κουκουνουβά, βρέθηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X ο κυβερνήτης στην Κουντιναμάρκα, ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι.

Έβδομος ανθρακωρύχος «μπόρεσε να βγει με ίδια μέσα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται πολλά ανθρακωρυχεία, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, λειτουργούν εκατοντάδες μικρές μονάδες, ενίοτε παράνομα, ή με ληγμένες άδειες.

Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου στις στοές είναι συχνές σε αυτές, εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού.

Για το συγκεκριμένο ορυχείο διενεργείτο ήδη έρευνα από την εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων (ANM), η οποία είχε δώσει εντολή να ανασταλούν οι εργασίες εκεί για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

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