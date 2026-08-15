Κολομβία: Έξι νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο

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Έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακωρυχείο της κεντρικής Κολομβίας, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε στοά, πιθανότατα λόγω συσσώρευσης μεθανίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια εντοπισμού εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη δυτική Κολομβία τη Δευτέρα.

Cinco mineros murieron atrapados tras explosión en una mina de Colombia Se busca a un sexto empleado de la explotación minera que había quedado atrapado junto a sus compañeros en Cucucunubá. Otro “logró salir por sus propios medios” (lgc)https://t.co/SqBQCZWVdi — DW Español (@dw_espanol) August 14, 2026

«Με λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι έξι άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στο ορυχείο El Porvenir 1, στην Κουκουνουβά, βρέθηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X ο κυβερνήτης στην Κουντιναμάρκα, ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι.

Έβδομος ανθρακωρύχος «μπόρεσε να βγει με ίδια μέσα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Lamentamos informar que las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate. Las víctimas son:

* Duvan Ferney Rodríguez

* Cristian de Jesús Contreras Latorre

* Sebastián Contreras Latorre

* Eduard… pic.twitter.com/pesdjcAcB0 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 14, 2026

Στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται πολλά ανθρακωρυχεία, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, λειτουργούν εκατοντάδες μικρές μονάδες, ενίοτε παράνομα, ή με ληγμένες άδειες.

Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου στις στοές είναι συχνές σε αυτές, εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού.

Για το συγκεκριμένο ορυχείο διενεργείτο ήδη έρευνα από την εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων (ANM), η οποία είχε δώσει εντολή να ανασταλούν οι εργασίες εκεί για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.