ΗΑΕ: Πλοίο της ADNOC δέχθηκε νέα επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Νέα επίθεση σε πλοίο της ADNOC σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι.
Όπως ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
UAE’s ADNOC says one of its vessels came under attack while transiting Hormuz https://t.co/vhWyJYAhH8 https://t.co/vhWyJYAhH8
— Reuters (@Reuters) August 14, 2026
Η ADNOC ανέφερε επίσης πως η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.