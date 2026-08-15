ΗΑΕ: Πλοίο της ADNOC δέχθηκε νέα επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Νέα επίθεση σε πλοίο της ADNOC σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, αν και οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επίθεση σε πλοίο της ADNOC σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι.
  • Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.
  • Η ADNOC δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα επίθεση σε πλοίο της ADNOC σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι.

Όπως ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η ADNOC ανέφερε επίσης πως η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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