ΗΑΕ: Πλοίο της ADNOC δέχθηκε νέα επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

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Νέα επίθεση σε πλοίο της ADNOC σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι.

Όπως ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

UAE’s ADNOC says one of its vessels came under attack while transiting Hormuz https://t.co/vhWyJYAhH8 https://t.co/vhWyJYAhH8 — Reuters (@Reuters) August 14, 2026

Η ADNOC ανέφερε επίσης πως η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.