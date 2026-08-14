Ρωσία: Η Μόσχα παραδέχεται προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων

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Αντιμέτωπες με προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων βρίσκονται ορισμένες περιοχές της Ρωσίας, όπως παραδέχθηκαν σήμερα οι ρωσικές αρχές, την ώρα που η Ουκρανία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

«Η κατάσταση παραμένει τεταμένη σε αρκετές περιφέρειες της χώρας όσον αφορά την προμήθεια με καύσιμα των πρατηρίων βενζίνης», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση για την εξέταση του θέματος.

Οι πετρελαϊκές εταιρίες «λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αύξηση των παραδόσεων προς τις πιο ευάλωτες περιοχές», συμπλήρωσε.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης και αρμόδιος για τον ενεργειακό τομέα, Αλεξάντρ Νόβακ, έδωσε εντολή να ενταθούν οι έλεγχοι στις τιμές των καυσίμων.

Την ίδια ώρα, οδηγοί και επιχειρήσεις σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν προβλήματα στον εφοδιασμό τους με καύσιμα, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν προκαλέσει ελλείψεις και άνοδο των τιμών.

Το Κίεβο ενέτεινε τα πλήγματά του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, επιδιώκοντας να εξαλείψει τους οικονομικούς πόρους με τους οποίους η Μόσχα διεξάγει τη μεγάλης κλίμακας επίθεσή της στην Ουκρανία εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.

Σχεδόν όλες οι περιφέρειες χρειάστηκε κάποια στιγμή να περιορίσουν τις πωλήσεις, μειώνοντας για παράδειγμα την ποσότητα καυσίμων που μπορεί να αγοράσει κάθε πελάτης ή απαγορεύοντας το γέμισμα μπιτονιών.

Η νότια περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες για τα θέρετρά της στη Μαύρη Θάλασσα, περιλαμβάνεται σε αυτές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι χρειάστηκε να παύσουν τη λειτουργία για μήνες ενός σημαντικού διυλιστηρίου πετρελαίου το οποίο υπέστη ζημιές από ουκρανική επίθεση.