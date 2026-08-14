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Κόρινθος: Βίντεο από απόπειρα εμπρησμού σε αυτοκίνητα – Κοντά στα ίχνη του δράστη οι αρχές

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην περιοχή Καλάμια της Κορίνθου, άνδρας επιχείρησε να κάψει σταθμευμένα αυτοκίνητα, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό, καπνογόνο και φωτοβολίδα. Παρόλο που υπήρξε έντονη λάμψη και πυκνοί καπνοί, αποφεύχθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορινθίας βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του δράστη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κόρινθο, άνδρας επιχείρησε να κάψει σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή Καλάμια.
  • Ο δράστης περιέλουσε τα οχήματα με εύφλεκτο υγρό και χρησιμοποίησε καπνογόνο και φωτοβολίδα, όμως δεν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά.
  • Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορινθίας ανέλαβε τη διερεύνηση και βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του δράστη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κόρινθο στην περιοχή Καλάμια, άνδρας επιχείρησε να κάψει σταθμευμένα αυτοκίνητα, δίπλα από πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με το korinthostv, όλα έγιναν γύρω στις 3, με τον δράστη να πλησιάζει τα οχήματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αρχικά, τα περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια χρησιμοποίησε καπνογόνο και φωτοβολίδα για να προκαλέσει ανάφλεξη.

Στο σημείο υπήρξε μία έντονη λάμψη και πυκνοί καπνοί, όμως δεν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στα αυτοκίνητα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΑΚΑΕΕ) Κορινθίας ανέλαβε αμέσως τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος και αναλύοντας εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΚΑΕΕ Κορινθίας βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του δράστη.

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