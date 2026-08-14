Λουίτζι Μαντζιόνε: Δήλωσε «ένοχος» για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare – «Ταξίδεψα στη Νέα Υόρκη για να τον πυροβολήσω»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο 28χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε ομολόγησε την ενοχή του ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τις κατηγορίες της συστηματικής παρακολούθησης που οδήγησε στον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται πλέον να μπλοκάρει οριστικά τη δίκη σε επίπεδο πολιτείας, λόγω της νομοθεσίας περί διπλής διώξεως.

«Ένοχος»: Η κρίσιμη στιγμή μέσα στην αίθουσα

Ο Μαντζιόνε προέβη στην ομολογία του την Παρασκευή κατά τη διάρκεια μιας εκτάκτως προγραμματισμένης ακροαματικής διαδικασίας στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

«Ένοχος», δήλωσε ο Μαντζιόνε όταν η ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ, Μάργκαρετ Γκάρνετ, τον ρώτησε τι δηλώνει στις δύο κατηγορίες του κατηγορητηρίου.

Η δικαστής Γκάρνετ έκανε δεκτή την ομολογία, ανακοινώνοντας ότι θα εκδώσει σχετική απόφαση, ενώ όρισε την ημερομηνία που θα ανακοινώσει την ποινή για τις 18 Δεκεμβρίου.



Όταν ο Μαντζιόνε παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε τον Τόμπσον, η χήρα του θύματος, Πολέτ Τόμπσον, λύγισε στις θέσεις του κοινού, την ώρα που δύο γυναίκες που βρίσκονταν δίπλα της προσπαθούσαν να τη παρηγορήσουν.

Περιγράφοντας τις πράξεις του, ο Μαντζιόνε ανέφερε: «Αφότου έμαθα ότι η UnitedHealthcare θα πραγματοποιούσε συνέδριο επενδυτών στη Νέα Υόρκη, έκανα έρευνα στο διαδίκτυο και χρησιμοποίησα έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή (3D printer) για να κατασκευάσω μέρος ενός όπλου».

«Ταξίδεψα στη Νέα Υόρκη με την πρόθεση να πυροβολήσω τον Μπράιαν Τόμπσον», πρόσθεσε. «Πυροβόλησα τον κ. Τόμπσον στο Μανχάταν και πέθανε».

Το χρονικό της ενέδρας

Οι ομοσπονδιακοί αλλά και οι πολιτειακοί εισαγγελείς είχαν απαγγείλει κατηγορίες στον Μαντζιόνε για τη δολοφονική ενέδρα σε βάρος του 50χρονου Τόμπσον στις 4 Δεκεμβρίου 2024, έξω από ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε έναν ένοπλο με μάσκα να πυροβολεί τον Τόμπσον από πίσω.

NEW: Luigi Mangione pleads guilty to federal stalking charges in 2024 killing of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson; ‘I shot Mr. Thompson’ pic.twitter.com/vbUcPGsRMO — Rapid Report (@RapidReport2025) August 14, 2026



Σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω στα πυρομαχικά ήταν γραμμένες οι λέξεις «delay» (καθυστερώ), «deny» (αρνούμαι) και «depose» (καταθέτω), μιμούμενες μια φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες αποφεύγουν την πληρωμή αποζημιώσεων.

Αυτή η λεπτομέρεια -σε συνδυασμό με άλλες αποκαλύψεις των αρχών για τα ιδιωτικά σημειωματάρια του Μαντζιόνε- κατέστησε την υπόθεση σημείο καμπής για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον κλάδο και μετέτρεψε τον Μαντζιόνε σε «λαϊκό ήρωα» για ορισμένους από τους επικριτές του.

Ο Μαντζιόνε δεν υπήρξε ποτέ πελάτης της UnitedHealthcare, σύμφωνα με την αστυνομία και την εταιρεία.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και προερχόμενος από εύπορη οικογένεια του Μέριλαντ, συνελήφθη πέντε ημέρες μετά τους πυροβολισμούς, όταν εντοπίστηκε σε κατάστημα McDonald’s στο Αλτούντα της Πενσυλβάνια, περίπου 370 χιλιόμετρα δυτικά του Μανχάταν.

ICYMI: Police release bodycam showing officers confronting suspected UnitedHealthcare CEO killer Luigi Mangione at Pennsylvania McDonald’s pic.twitter.com/EkGT5pMUn8 — Catch Up (@CatchUpFeed) December 10, 2025



Ο Τόμπσον ηγούνταν μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός εκτός του κλάδου. Με σπουδές λογιστικής, εργαζόταν στη μητρική εταιρεία UnitedHealth Group Inc. για 20 χρόνια και ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος του ασφαλιστικού της βραχίονα, UnitedHealthcare, το 2021.

Το νομικό θρίλερ με τη διπλή δίωξη

Με αυτή την ομολογία ενοχής, οι δικηγόροι του Μαντζιόνε μπορούν πλέον να ζητήσουν την απόρριψη της πολιτειακής υπόθεσης βάσει της συνταγματικής προστασίας κατά της διπλής διώξεως (double jeopardy).

Η δίκη για τις πολιτειακές κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, αλλά παραμένει ασαφές εάν θα προχωρήσει μετά την εξέλιξη στην ομοσπονδιακή υπόθεση.

Οι ομοσπονδιακές κατηγορίες αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση του Τόμπσον με σκοπό την πρόκληση του θανάτου του.

Τόσο η ομοσπονδιακή όσο και η πολιτειακή δίωξη μπορούν να επιφέρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, αν και νωρίτερα φέτος ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε επιπλέον κατηγορίες που θα μπορούσαν να εκθέσουν τον Μαντζιόνε στη θανατική ποινή.

Ο ίδιος ο Μαντζιόνε είχε διαμαρτυρηθεί για το ενδεχόμενο διεξαγωγής δύο δικών, δηλώνοντας σε δικαστή τον Φεβρουάριο: «Είναι η ίδια δίκη δύο φορές. Ένα συν ένα κάνει δύο. Διπλή δίωξη σύμφωνα με οποιονδήποτε ορισμό της κοινής λογικής».

Βάσει της νομοθεσίας της Νέας Υόρκης, η πολιτειακή δίωξη μπορεί να εμποδιστεί εάν η ομοσπονδιακή υπόθεση διευθετηθεί πρώτη, καθώς η προστασία τίθεται σε ισχύ εάν η προηγούμενη δίωξη καταλήξει σε ομολογία ενοχής.

Οι δύο υποθέσεις του Μαντζιόνε περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες όμως προκύπτουν από την ίδια αλληλουχία γεγονότων.

Με επιστολή τους τον περασμένο μήνα, οι πολιτειακοί εισαγγελείς είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο μια ομοσπονδιακή ομολογία να ακυρώσει την δική τους υπόθεση.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ είχε επιφέρει προηγουμένως ορισμένα πλήγματα στην υπεράσπιση, αποφασίζοντας τον Ιανουάριο ότι οι εισαγγελείς μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως στοιχεία τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το σακίδιο του Μαντζιόνε κατά τη σύλληψή του.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ένα 3D εκτυπωμένο πιστόλι —που κατά τους ερευνητές ταυτιζόταν με εκείνο της δολοφονίας— και ένα σημειωματάριο στο οποίο οι αρχές αναφέρουν ότι περιέγραφε την πρόθεσή του να σκοτώσει ένα ασφαλιστικό στέλεχος.

Τον Ιούνιο, οι δικηγόροι του Μαντζιόνε είχαν δηλώσει ότι θα ακολουθούσαν ψυχιατρική υπερασπιστική γραμμή στην πολιτειακή υπόθεση, ισχυριζόμενοι ότι υπέφερε από έντονη συναισθηματική διαταραχή, αλλά άλλαξαν γνώμη μία ημέρα αργότερα.

Αυτού του είδος η υπεράσπιση, εξάλλου, δεν επιτρέπεται στα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Reuters