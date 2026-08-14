Εφιάλτης στην Κροατία: Φωτιά εισέβαλε στο τουριστικό θέρετρο Όμις – Εκκένωση 1.000 κατοίκων, 1 νεκρός και τουλάχιστον 36 τραυματίες

Μια καταστροφική πυρκαγιά, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους, εισέβαλε στον αστικό ιστό της πόλης-θέρετρο Όμις στην Κροατία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου, σοβαρό τραυματισμό 36 ανθρώπων, με 7 σε κρίσιμη κατάσταση, και τον εκτοπισμό περίπου 1.000 κατοίκων και τουριστών. Οι κροατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ η φωτιά, αν και έχει υποχωρήσει, άφησε πίσω της εκτεταμένες υλικές ζημιές.

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Διεθνή Νέα

Κροατία φωτιά
Φωτογραφία: Hrvatska Vatrogasna Zajednica
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η νύχτα για την πόλη-θέρετρο Όμις στην Κροατία, καθώς καταστροφική φωτιά προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου, σοβαρό τραυματισμό 36 ανθρώπων, 7 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, και την εκκένωση 1.000 κατοίκων και τουριστών.
  • Παρά την ύφεση το πρωί της Παρασκευής, 286 πυροσβέστες με 90 οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες κατέκαψαν πάνω από 10.000 στρέμματα.
  • Ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς επισκέφθηκε την περιοχή, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «μία από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών» και δεσμεύτηκε για οικονομική στήριξη.

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Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η νύχτα για την πόλη-θέρετρο Όμις στην Κροατία, καθώς μια καταστροφική φωτιά που ενισχύθηκε από ισχυρούς ανέμους εισέβαλε στον αστικό ιστό, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου, σοβαρό τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, την εκκένωση εκατοντάδων κατοίκων και τουριστών, αλλά και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Τουλάχιστον 36 τραυματίες και 1.000 εκτοπισμένοι

Η πυρκαγιά στην Κροατία, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους, κατευνθήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή στην τουριστική πόλη Όμις, τυλίγοντας στις φλόγες σπίτια, αναγκάζοντας περίπου 1.000 ανθρώπους να εκκενώσουν, σύμφωνα με δηλώσεις της πυροσβεστικής και αξιωματούχων υγείας.


Ανάμεσα στους 1.000 απομακρυνθέντες βρίσκονται περίπου 300 Τσέχοι τουρίστες, όπως μεταδίδουν τσεχικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ένας Τσέχος αστυνομικός εστάλη στην περιοχή για να συντονίσει την απόκριση έκτακτης ανάγκης.

Οι φλόγες τύλιξαν οικισμούς και δέντρα σε μια έκταση άνω των 10.000 στρεμμάτων, κάνοντας τον νυχτερινό ουρανό κόκκινο πάνω από το Όμις, μια γραφική πόλη στις ακτές της Δαλματίας που περιβάλλεται από δάση και βραχώδεις λόφους.


Από τα τουλάχιστον 36 άτομα που δέχτηκαν φροντίδα από τις υπηρεσίες ασθενοφόρων στην πόλη Σπλιτ, περίπου 25 χιλιόμετρα βρειότερα, 14 νοσηλεύτηκαν και 7 φέρουν τραύματα επικίνδυνα για τη ζωή τους, ανέφεραν αξιωματούχοι υγείας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή όπου μαινόταν η μεγάλη πυρκαγιά.

Η δημόσια τηλεόραση της Κροατίας HRT μεταδίδει ότι οι αρχές εργάζονται για τη μεταφορά ορισμένων από τους επτά διασωληνωμένους ή σοβαρά τραυματίες στην πρωτεύουσα, Ζάγκρεμπ, προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη φροντίδα.

Καταφύγια έκτακτης ανάγκης, τα οποία άνοιξαν σε διάφορες πόλεις κατά μήκος της διαδρομής από το Όμις έως το Σπλιτ, φιλοξένησαν περίπου 1.000 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Γενικός Διοικητής της Πυροσβεστικής, Σλάβο Τουτσάκοβιτς, δήλωσε: «Ήταν μια ισχυρή πυρκαγιά, σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της... υπάρχει τεράστια υλική ζημιά».

Κινητοποίηση της κυβέρνησης

Ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς βρέθηκε το πρωί στην πόλη πραγματοποιώντας σύσκεψη συντονισμού με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συνοδευόμενος από αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης, ενώ αργότερα αναμενόταν και ο πρόεδρος της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς.

Σε νωρίτερη ανάρτησή του στο X, ο Πλένκοβιτς ανέφερε: «Σε όλους όσοι τραυματίστηκαν στη χθεσινοβραδινή πυρκαγιά παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα».


Μιλώντας αργότερα από το Όμις, ο Κροάτης Πρωθυπουργός τόνισε ότι επρόκειτο για «μία από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών». Υπογράμμισε πως «αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι θάνατοι μέχρι στιγμής».

Ο Πλένκοβιτς ευχαρίστησε τους τοπικούς πυροσβέστες για τις προσπάθειές τους να κατασβέσουν τη φωτιά και δεσμεύτηκε για οικονομική στήριξη στις κοινότητες που επλήγησαν.

Μάχη με τις φλόγες

Στην Κροατία, 286 πυροσβέστες, 90 πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη έδωσαν μάχη με τη φωτιά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε ο Τουτσάκοβιτς. Ένα τμήμα ενός κύριου παραλιακού αυτοκινητοδρόμου έκλεισε.

Ο Γκόραν Λόβιτς, ιδιοκτήτης καφετέριας κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στη Λόκβα Ρογκόζνιτσα, δήλωσε στην εφημερίδα Jutarnji List: «Όλα άναψαν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Συνέβη απλά εντελώς ξαφνικά, υπήρχε μια ανοιχτή φλόγα στο σημείο όπου υπάρχει δάσος και δεν υπάρχουν σπίτια».

Ύφεση της φωτιάς και γενικευμένος καύσωνας στην Ευρώπη

Η φωτιά φάνηκε να έχει καταλαγιάσει το πρωί της Παρασκευής και δεν υπήρχαν ενεργές εστίες, ανέφερε ο Τουτσάκοβιτς.

Μέρος των πυροσβεστικών δυνάμεων και τέσσερα αεροσκάφη αναδιατάχθηκαν σε άλλη πυρκαγιά νοτιότερα, στη χερσόνησο Πέλιεσατς, μια δασώδη περιοχή γνωστή για τους αμπελώνες της.

Ο θερμός καιρός και η ξηρασία, τα οποία οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Τα Βαλκάνια έχουν επίσης υποφέρει από πολλαπλά κύματα καύσωνα. Οι πυρκαγιές έχουν απειλήσει τον τουρισμό στην καρδιά της παραθεριστικής περιόδου.

 

 

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