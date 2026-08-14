Εφιάλτης στην Κροατία: Φωτιά εισέβαλε στο τουριστικό θέρετρο Όμις – Εκκένωση 1.000 κατοίκων, 1 νεκρός και τουλάχιστον 36 τραυματίες

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Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η νύχτα για την πόλη-θέρετρο Όμις στην Κροατία, καθώς μια καταστροφική φωτιά που ενισχύθηκε από ισχυρούς ανέμους εισέβαλε στον αστικό ιστό, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου, σοβαρό τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, την εκκένωση εκατοντάδων κατοίκων και τουριστών, αλλά και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Τουλάχιστον 36 τραυματίες και 1.000 εκτοπισμένοι

Η πυρκαγιά στην Κροατία, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους, κατευνθήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή στην τουριστική πόλη Όμις, τυλίγοντας στις φλόγες σπίτια, αναγκάζοντας περίπου 1.000 ανθρώπους να εκκενώσουν, σύμφωνα με δηλώσεις της πυροσβεστικής και αξιωματούχων υγείας.

Current situation on Friday morning in Omiš #Croatia: The wildfire is under control, but firefighters still face a long battle to fully contain it. Ten people are in intensive care, including a 17-year-old girl. Seven are fighting for their lives. Prime Minister Plenković in… https://t.co/mafDzi2mUh pic.twitter.com/SLuWI1ACNA — Goran Majić (@Goran_Majic) August 14, 2026



Ανάμεσα στους 1.000 απομακρυνθέντες βρίσκονται περίπου 300 Τσέχοι τουρίστες, όπως μεταδίδουν τσεχικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ένας Τσέχος αστυνομικός εστάλη στην περιοχή για να συντονίσει την απόκριση έκτακτης ανάγκης.

Οι φλόγες τύλιξαν οικισμούς και δέντρα σε μια έκταση άνω των 10.000 στρεμμάτων, κάνοντας τον νυχτερινό ουρανό κόκκινο πάνω από το Όμις, μια γραφική πόλη στις ακτές της Δαλματίας που περιβάλλεται από δάση και βραχώδεις λόφους.

The images of the forest fire raging near Omiš, Croatia, look more like scenes from Mordor than a beautiful holiday destination. People are being evacuated right now, and cars caught on the road are in flames. pic.twitter.com/5R7DVeZtwn — Goran Majić (@Goran_Majic) August 13, 2026



Από τα τουλάχιστον 36 άτομα που δέχτηκαν φροντίδα από τις υπηρεσίες ασθενοφόρων στην πόλη Σπλιτ, περίπου 25 χιλιόμετρα βρειότερα, 14 νοσηλεύτηκαν και 7 φέρουν τραύματα επικίνδυνα για τη ζωή τους, ανέφεραν αξιωματούχοι υγείας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή όπου μαινόταν η μεγάλη πυρκαγιά.

Η δημόσια τηλεόραση της Κροατίας HRT μεταδίδει ότι οι αρχές εργάζονται για τη μεταφορά ορισμένων από τους επτά διασωληνωμένους ή σοβαρά τραυματίες στην πρωτεύουσα, Ζάγκρεμπ, προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη φροντίδα.

Καταφύγια έκτακτης ανάγκης, τα οποία άνοιξαν σε διάφορες πόλεις κατά μήκος της διαδρομής από το Όμις έως το Σπλιτ, φιλοξένησαν περίπου 1.000 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Γενικός Διοικητής της Πυροσβεστικής, Σλάβο Τουτσάκοβιτς, δήλωσε: «Ήταν μια ισχυρή πυρκαγιά, σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της... υπάρχει τεράστια υλική ζημιά».

Un incendio forestal de gran magnitud se desató la noche del jueves en Omiš, Croacia, y durante la madrugada del viernes 14 avanzó hacia zonas habitadas, dejando viviendas afectadas y provocando la evacuación de alrededor de 1,000 residentes y turistas. 📹: Cortesía pic.twitter.com/ZcOAHGAqib — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) August 14, 2026

Κινητοποίηση της κυβέρνησης

Ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς βρέθηκε το πρωί στην πόλη πραγματοποιώντας σύσκεψη συντονισμού με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συνοδευόμενος από αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης, ενώ αργότερα αναμενόταν και ο πρόεδρος της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς.

Σε νωρίτερη ανάρτησή του στο X, ο Πλένκοβιτς ανέφερε: «Σε όλους όσοι τραυματίστηκαν στη χθεσινοβραδινή πυρκαγιά παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα».

Vlada i sve nadležne službe su u koordinaciji kako bismo zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu. U 10.00 sati održat ćemo sastanak stožera, zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Tucakovićem, županom Bobanom, gradonačelnikom Močićem, predstavnicima… pic.twitter.com/rzTp5uvCyN — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 14, 2026



Μιλώντας αργότερα από το Όμις, ο Κροάτης Πρωθυπουργός τόνισε ότι επρόκειτο για «μία από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών». Υπογράμμισε πως «αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι θάνατοι μέχρι στιγμής».

Ο Πλένκοβιτς ευχαρίστησε τους τοπικούς πυροσβέστες για τις προσπάθειές τους να κατασβέσουν τη φωτιά και δεσμεύτηκε για οικονομική στήριξη στις κοινότητες που επλήγησαν.

Μάχη με τις φλόγες

Στην Κροατία, 286 πυροσβέστες, 90 πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη έδωσαν μάχη με τη φωτιά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε ο Τουτσάκοβιτς. Ένα τμήμα ενός κύριου παραλιακού αυτοκινητοδρόμου έκλεισε.

Ο Γκόραν Λόβιτς, ιδιοκτήτης καφετέριας κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στη Λόκβα Ρογκόζνιτσα, δήλωσε στην εφημερίδα Jutarnji List: «Όλα άναψαν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Συνέβη απλά εντελώς ξαφνικά, υπήρχε μια ανοιχτή φλόγα στο σημείο όπου υπάρχει δάσος και δεν υπάρχουν σπίτια».

🔥🇭🇷MAJOR WILDFIRE IN OMIŠ, CROATIA

A large wildfire is raging in and around the coastal town of Omiš. Firefighters have been battling the intense flames through the night as strong winds push the fire toward homes, forests, and the town itself.

Hundreds of residents and… pic.twitter.com/JIVttie7eQ — Based Cica (@BasedCicax) August 14, 2026

Ύφεση της φωτιάς και γενικευμένος καύσωνας στην Ευρώπη

Η φωτιά φάνηκε να έχει καταλαγιάσει το πρωί της Παρασκευής και δεν υπήρχαν ενεργές εστίες, ανέφερε ο Τουτσάκοβιτς.

Μέρος των πυροσβεστικών δυνάμεων και τέσσερα αεροσκάφη αναδιατάχθηκαν σε άλλη πυρκαγιά νοτιότερα, στη χερσόνησο Πέλιεσατς, μια δασώδη περιοχή γνωστή για τους αμπελώνες της.

Ο θερμός καιρός και η ξηρασία, τα οποία οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Τα Βαλκάνια έχουν επίσης υποφέρει από πολλαπλά κύματα καύσωνα. Οι πυρκαγιές έχουν απειλήσει τον τουρισμό στην καρδιά της παραθεριστικής περιόδου.