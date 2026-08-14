Βρετανία: Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου μέσα σε 24 ώρες – Συναγερμός στο Έσσεξ – Δείτε βίντεο

Η Βρετανία αντιμετωπίζει δεύτερο περιστατικό εκτροχιασμού τρένου στο Έσσεξ μέσα σε 24 ώρες, έπειτα από ένα προηγούμενο ατύχημα στο Ανατολικό Σάσσεξ. Η αμαξοστοιχία της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Γουίκφορντ, με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών και την National Rail να επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και οι σιδηροδρομικές γραμμές παραμένουν κλειστές.

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Διεθνή Νέα

Έσσεξ εκτροχιασμός τρένου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέσα σε 24 ώρες από το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Ανατολικό Σάσσεξ, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με δεύτερο περιστατικό εκτροχιασμού τρένου, αυτή τη φορά στο Έσσεξ.
  • Ένα ακόμη τρένο της εταιρείας Greater Anglia εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα κοντά στο Γουίκφορντ του Έσσεξ.
  • Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι σιδηροδρομικές γραμμές μεταξύ Γουίκφορντ και Σάουθεντ Βικτόρια θα παραμείνουν κλειστές.

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Μέσα σε 24 ώρες από το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Ανατολικό Σάσσεξ, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με δεύτερο περιστατικό εκτροχιασμού τρένου, αυτή τη φορά στο Έσσεξ.

Εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία – Δύο σοβαρά τραυματίες, βίντεο από τα αναποδογυρισμένα βαγόνια

Μετά το χθεσινό περιστατικό, όπου αμαξοστοιχία ανετράπη στο Ανατολικό Σάσσεξ, ένα ακόμη τρένο της εταιρείας Greater Anglia εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα κοντά στο Γουίκφορντ του Έσσεξ.


Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Γουίκφορντ, ύστερα από αναφορές ότι εκτροχιάστηκαν τα πίσω βαγόνια της αμαξοστοιχίας.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η National Rail διαχειρίζεται επίσης το συμβάν του εκτροχιασμού κοντά στο Γουίκφορντ, γνωστοποιώντας ότι όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές μεταξύ του Γουίκφορντ και του Σάουθεντ Βικτόρια θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον έως τις 4:30 μ.μ. τοπική ώρα.

«Διαχειριζόμαστε ένα περιστατικό εκτροχιασμού στην περιοχή Άνγκλια και εργαζόμαστε γρήγορα για να κατανοήσουμε την κατάσταση και να παράσχουμε βοήθεια όπου χρειάζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της εταρείας.

«Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω».

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