Βρετανία: Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου μέσα σε 24 ώρες – Συναγερμός στο Έσσεξ – Δείτε βίντεο

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Μέσα σε 24 ώρες από το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Ανατολικό Σάσσεξ, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με δεύτερο περιστατικό εκτροχιασμού τρένου, αυτή τη φορά στο Έσσεξ.

Μετά το χθεσινό περιστατικό, όπου αμαξοστοιχία ανετράπη στο Ανατολικό Σάσσεξ, ένα ακόμη τρένο της εταιρείας Greater Anglia εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα κοντά στο Γουίκφορντ του Έσσεξ.

BREAKING: Greater Anglia train derails near Wickford in Essex, UK. pic.twitter.com/JQez1pqFKh — Intl Report (@IntlReport_) August 14, 2026



Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Γουίκφορντ, ύστερα από αναφορές ότι εκτροχιάστηκαν τα πίσω βαγόνια της αμαξοστοιχίας.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η National Rail διαχειρίζεται επίσης το συμβάν του εκτροχιασμού κοντά στο Γουίκφορντ, γνωστοποιώντας ότι όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές μεταξύ του Γουίκφορντ και του Σάουθεντ Βικτόρια θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον έως τις 4:30 μ.μ. τοπική ώρα.

«Διαχειριζόμαστε ένα περιστατικό εκτροχιασμού στην περιοχή Άνγκλια και εργαζόμαστε γρήγορα για να κατανοήσουμε την κατάσταση και να παράσχουμε βοήθεια όπου χρειάζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της εταρείας.

«Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω».