Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλείας – ΦΩΤΟ

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Φωτιά, Ηλεία
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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Δείτε φωτογραφίες

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πηγή φωτογραφιών: ilialive.gr

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