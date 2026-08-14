Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλείας – ΦΩΤΟ

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες, 7 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026

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πηγή φωτογραφιών: ilialive.gr