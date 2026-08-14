Ολυμπιακός: Παραμένει στον πάγκο των ερυθρόλευκων ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού καθοδηγώντας τους «ερυθρόλευκους», όπως προέκυψε μετά τη συνάντηση του Ισπανού τεχνικού με τον διοικητικό ηγέτη των Πειραιωτών, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Παρά τους τριγμούς που προέκυψαν μετά τον αποκλεισμό από τα playoffs του Champions League, η διοίκηση των “ερυθρολεύκων” και ο Βάσκος προπονητής αποφάσισαν να πορευτούν μαζί, προσπαθώντας να επαναφέρουν την ομάδα στους τίτλους και οδηγώντας την σε επιτυχίες.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συναντήθηκαν το απόγευμα στον Πειραιά σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.