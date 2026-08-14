Επική ατάκα Καραλή για τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, θα φέρω το μετάλλιο στη μεικτή ζώνη» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε με χιούμορ στο περιστατικό με το μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου, υποσχόμενος ότι ο ίδιος θα φέρει το δικό του στη μεικτή ζώνη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με μία μόνο προσπάθεια στα 5,60μ.
  • Μετά την πρόκριση, ο Καραλής αναφέρθηκε με χιούμορ στον Μίλτο Τεντόγλου και το περιστατικό με το μετάλλιο, δηλώνοντας: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω».
  • Ο Έλληνας επικοντιστής έκλεισε με το δικό του χαρακτηριστικό μήνυμα για το κλίμα της διοργάνωσης: «Όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε το πρώτο βήμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και πλέον ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια στα 5,60μ. για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον τελικό του επί κοντώ, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του, ο Καραλής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στον Μίλτο Τεντόγλου και το περιστατικό με το μετάλλιο που… ξέχασε στη μεικτή ζώνη.

Ο Έλληνας επικοντιστής έδωσε μία απολαυστική απάντηση, δείχνοντας για ακόμη μία φορά το χιούμορ και την άνεσή του: «Να μην κάνω καμία βλακεία εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο και θα το φέρω και εδώ».

Και έκλεισε με το δικό του χαρακτηριστικό μήνυμα για το κλίμα της διοργάνωσης: «Όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού».

πηγή: ertsports.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ