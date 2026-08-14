Επική ατάκα Καραλή για τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, θα φέρω το μετάλλιο στη μεικτή ζώνη» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε το πρώτο βήμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και πλέον ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια στα 5,60μ. για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον τελικό του επί κοντώ, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του, ο Καραλής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στον Μίλτο Τεντόγλου και το περιστατικό με το μετάλλιο που… ξέχασε στη μεικτή ζώνη.

Ο Έλληνας επικοντιστής έδωσε μία απολαυστική απάντηση, δείχνοντας για ακόμη μία φορά το χιούμορ και την άνεσή του: «Να μην κάνω καμία βλακεία εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο και θα το φέρω και εδώ».

Και έκλεισε με το δικό του χαρακτηριστικό μήνυμα για το κλίμα της διοργάνωσης: «Όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού».

πηγή: ertsports.gr