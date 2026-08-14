Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Άνετα στον τελικό του επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άλμα, σε ύψος που σπάνια επιλέγει στους αγώνες του, ήταν αρκετό στον Εμμανουήλ Καραλή για να περάσει από την υποχρεωτική διαδικασία του προκριματικού στο επί κοντώ το μεσημέρι της Παρασκευής στο Alexander Stadium.

Ο κάτοχος του αργυρού μεταλλίου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, μπήκε στον αγώνα στα 5.60, και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Στη συνέχεια περίμενε την εξέλιξη και στα δύο γκρουπ – ιδιαίτερα το δεύτερο όπου μετείχαν οι άλτες με τις χαμηλότερες φετινές επιδόσεις – για να δει αν θα χρειαστεί να μπει και στο επόμενο ύψος, τα 5.70.

Εν τέλει τα 5.60 πέρασαν μόλις έντεκα επικοντιστές (οι οχτώ από το γκρουπ του Καραλή), αλλά ο προκριματικός δεν ολοκληρώθηκε. Κι αυτό γιατί ο Ολλανδός Μένο Φλόον, συγκάτοχος του τίτλου του πρωταθλητή Ευρώπης στον κλειστό στίβο μαζί με τον Καραλή, αφού έριξε μια φορά τα 5.45, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και επέλεξε να αφήσει τα 5.60, προφανώς εκτιμώντας λάθος την εξέλιξη του προκριματικού.

Έτσι, ο πήχης ανέβηκε μόνο γι’ αυτόν στα 5.70, αλλά δοκιμάζοντας να τρέξει τη φόρα του για το δεύτερο άλμα του, εγκατέλειψε την προσπάθεια και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τους έντεκα που πέρασαν τα 5.60 και άλλους τρεις με 5.45 και καθαρή κάρτα. Συνολικά 14 θα λάβουν, δηλαδή, μέρος στον τελικό της Κυριακής (21:30).

Εκτός συνέχειας πλην του Φλόον, έμειναν επίσης ο Τούρκος Ερσού Σασμά και ο Γάλλος Τιμπό Κολέ.

Ο Γιάννης Ρίζος δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Σε μια χρονιά που ταλαιπωρήθηκε από πόνους στο ισχίο και απώλεσε αρκετές προπονήσεις, χάνοντας ταυτόχρονα και τον αγωνιστικό του ρυθμό, επέλεξε να ξεκινήσει από το αρχικό ύψος, τα 5.25.

Με την πρώτη του προσπάθεια έριξε τον πήχη, ενώ στις άλλες δύο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τα άλματά του και αποχαιρέτισε άδοξα τον προκριματικό χωρίς να γράψει έγκυρο άλμα.