Φωτιά στη Φθιώτιδα – Επιχειρούν και 5 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Στυλίδας.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).