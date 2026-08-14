Φωτιά στη Φθιώτιδα – Επιχειρούν και 5 αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Στυλίδας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).