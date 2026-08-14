Φωτιά στη Φθιώτιδα – Επιχειρούν και 5 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας, κινητοποιώντας 34 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες και 9 οχήματα, με 5 αεροσκάφη να πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.
  • Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Στυλίδας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ