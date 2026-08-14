Σοβαρό τροχαίο πριν από την υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας-Ακτίου: Νταλίκα παρέσυρε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα – 8 τραυματίες

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα υπό την μορφή καραμπόλας, σημειώθηκε την Παρασκευή )14/8) κοντά στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Πρέβεζας-Ακτίου, προκαλώντας στιγμές πανικού και τεράστια αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα – Η αλυσιδωτή καραμπόλα

Όλα ξεκίνησαν όταν η διέλευση από τη σήραγγα διακόπηκε προσωρινά λόγω μηχανικής βλάβης που υπέστη άλλο όχημα στο εσωτερικό της.

Αποτέλεσμα ήταν τρία αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες να βρίσκονται σε αναμονή.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, διερχόμενη νταλίκα δεν πρόλαβε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πρώτο όχημα της ουράς.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ακολούθησε αλυσιδωτή καραμπόλα, μετατρέποντας τα επιβατικά αυτοκίνητα σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Στο σημείο προκλήθηκε πανικός.

Συνολικά 8 οι τραυματίες – 3 άτομα παγιδεύτηκαν στις λαμαρίνες οχημάτων και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που παγιδεύτηκαν στις λαμαρίνες των οχημάτων χρειάστηκε η άμεση επέμβαση ισχυρής δύναμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τραυματιών στο νοσοκομείο, καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από την Αστυνομία στο νοσοκομείο της Πρέβεζας διακομίσθηκαν συνολικά οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

Λόγω του ατυχήματος και της διακοπής της κυκλοφορίας, στην περιοχή σχηματίστηκαν ουρές από ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.