Η Realnews εκτάκτως το Σάββατο

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Με τίτλο: «Εξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους» κυκλοφορεί, εκτάκτως το Σάββατο, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο Δημόσιο.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα υπουργεία.

– Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους.

– Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στην «R» η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

– Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Στόχος η μείωση των φορολογικών βαρών, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Εξετάζεται νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών.

– Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ερχεται η ΝAVTEX για τις έρευνες βυθού. Σε απευθείας συνεννόηση βρίσκονται Αθήνα και Παρίσι για την έναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου. Σιγή ιχθύος από την Αγκυρα.

– «Βροχή» αιτήσεων για ανακαινίσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Σοφία Ζαχαράκη, Δημήτρης Μάντζος.

– Πώς «θησαύρισε» η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι.

– Ψάχνουν για δεύτερο πρόσωπο. Θρίλερ στον Αγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό. Το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο του 34χρονου και να τον εγκατέλειψε αβοήθητο μέσα στη νύχτα εξετάζουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.