Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/8): Ξεχωρίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δράση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Αναλυτικά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ξεχωρίζουν οι προκριματικοί αγώνες σε ακοντισμό με τον Τζένγκο και στο επί κοντώ με τους Καραλή και Ρίζο.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τένις από το Σινσινάτι (WTA 1000, ATP Masters 1000) και ποδόσφαιρο από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η δράση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 5η Ημέρα πρωί

12:35: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 100 μ. εμπ.7θλο Ντραγκομίροβα (Στίβος)

12:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ακοντισμός Προκριματικός Τζένγκο (Στίβος)

12:50: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Επί Κοντώ Προκριματικός Καραλής, Ρίζος (Στίβος)

13:25: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ύψος 7θλο Ντραγκομίροβα (Στίβος)

14:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ακοντισμός Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα)

18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 1η Μέρα

18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

19:30: Novasports 3HD | Κίελo – Ζανκτ Πάουλι (Μπουντεσλίγκα 2 2026-27)

20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 1η Μέρα

21:30: ΕΡΤ1 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 5η Ημέρα – Βράδυ

21:35: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Σφαιροβολία 7θλο Ντραγκομίροβα (Στίβος)

22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Γουλβς – Μπλάκμπερν (EFL Championship)

22:15: Novasports Prime | Φιορεντίνα – Μπενεβέντο (Κύπελλο Ιταλίας)

22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες (Λίγκα Πορτουγκάλ)

22:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 200 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα

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