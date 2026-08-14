Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (14/8): Ξεχωρίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

Η δράση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 5η Ημέρα πρωί
12:35: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 100 μ. εμπ.7θλο Ντραγκομίροβα (Στίβος)
12:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ακοντισμός Προκριματικός Τζένγκο (Στίβος)
12:50: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Επί Κοντώ Προκριματικός Καραλής, Ρίζος (Στίβος)
13:25: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ύψος 7θλο Ντραγκομίροβα (Στίβος)
14:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ακοντισμός Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα)
18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 1η Μέρα
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
19:30: Novasports 3HD | Κίελo – Ζανκτ Πάουλι (Μπουντεσλίγκα 2 2026-27)
20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 1η Μέρα
21:30: ΕΡΤ1 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 5η Ημέρα – Βράδυ
21:35: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Σφαιροβολία 7θλο Ντραγκομίροβα (Στίβος)
22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Γουλβς – Μπλάκμπερν (EFL Championship)
22:15: Novasports Prime | Φιορεντίνα – Μπενεβέντο (Κύπελλο Ιταλίας)
22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες (Λίγκα Πορτουγκάλ)
22:55: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 200 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα