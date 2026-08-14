Συναγερμός στη Βαλτική: Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone πάνω από τη Λετονία – Προειδοποιήσεις στα κινητά και μέτρα στη Φινλανδία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τα ξημερώματα της Παρασκευής drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της ανατολικής Λετονίας, προκαλώντας συναγερμό σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και κινητοποίηση και στη γειτονική Φινλανδία.

Σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από την περιοχή Μπάλβι, στα βορειοανατολικά της χώρας, και καταρρίφθηκε από συμμαχικά μαχητικά που συμμετέχουν στην αποστολή αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Λίγο πριν από τις 04:00 τοπική ώρα, οι Αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό για τις περιοχές Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi και Aluksne.

Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους, με οδηγίες να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας και να αναζητήσουν καταφύγιο, αναφέρει το LRT.

Ο συναγερμός ήρθη περίπου μία ώρα αργότερα, όταν επιβεβαιώθηκε η κατάρριψη του drone.

«Ξένο drone» – Τι εξετάζουν οι λετονικές Αρχές

Αρχικά, οι λετονικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν έδωσαν πληροφορίες για την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Στη συνέχεια το χαρακτήρισαν «ξένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος», αναφέροντας ότι εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο ως αποτέλεσμα ρωσικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου.

Η συγκεκριμένη αναφορά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο το drone να ήταν ουκρανικό και να παρεκτράπηκε από την πορεία του, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής οριστική ταυτοποίησή του.

Η εκπρόσωπος του Κοινού Επιτελείου των λετονικών Ενόπλων Δυνάμεων, Iveta Bērziņa, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να διευκρινίσει πόσο κοντά σε κατοικημένες περιοχές βρισκόταν το drone τη στιγμή που καταρρίφθηκε.

Άγνωστο ποια μαχητικά πραγματοποίησαν την κατάρριψη

Δεν έχει γίνει επίσης γνωστό ποια ακριβώς μαχητικά του ΝΑΤΟ πραγματοποίησαν την αναχαίτιση.

Οι σύμμαχοι εναλλάσσονται στην επιτήρηση και προστασία του εναέριου χώρου των τριών χωρών της Βαλτικής, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας.

Αυτή την περίοδο, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία έχει αναπτυχθεί στην Εσθονία, ενώ η Ιταλία ηγείται της αποστολής αεράμυνας του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία.

Η Φινλανδία περιόρισε αεροπορική και θαλάσσια κυκλοφορία

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση και στη Φινλανδία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία και είναι επίσης μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Οι φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις περιόρισαν προσωρινά την αεροπορική και θαλάσσια κυκλοφορία σε περιοχές του ανατολικού Κόλπου της Φινλανδίας, ως προληπτικό μέτρο απέναντι στο ενδεχόμενο εμφάνισης drones, αναφέρει το Reuters.

Η Λετονία, χώρα περίπου 1,9 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει κοινά σύνορα με τη Ρωσία στα ανατολικά.

Puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merialueen rajoituslueen klo 04.00. Tarkista voimassa olevat ilmailun rajoitukset: https://t.co/zPRShGXU4G

ja merivaroitukset: https://t.co/eGVEml3uzA — Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) August 14, 2026

Η Ρωσία λέει ότι κατέρριψε 15 drones κοντά σε Φινλανδία και Εσθονία

Την ίδια νύχτα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 15 drones στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία και την Εσθονία.

Την ανακοίνωση έκανε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντροζντένκο μέσω Telegram.

Η περιοχή περιλαμβάνει την Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας και έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών της χώρας.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν εκτεταμένα drones στον πόλεμο, ενώ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εισήλθαν ή πλησίασαν τον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Οι βόρειοι γείτονες της Ρωσίας έχουν παράλληλα ενισχύσει το τελευταίο διάστημα την ασφάλεια γύρω από φράγματα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομές φυσικού αερίου, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για ενδεχόμενες επιθέσεις ή προβοκάτσιες στην περιοχή της Βαλτικής.