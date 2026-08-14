Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με γενικό απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας. Από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώθηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Πάρος, ενώ τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται με αλλαγές και μη προσέγγιση σε ορισμένα λιμάνια, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Δένουν κάβους αύριο τα πλοία λόγω 24ωρης απεργία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με γενικό απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας.
  • Από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώθηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Πάρος, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:30.
  • Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, τα υπόλοιπα δρομολόγια από τον Πειραιά εκτελούνται με κάποιες αλλαγές, ενώ κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Από τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας ισχύει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ενώ κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώθηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Πάρος, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:30. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται με κάποιες αλλαγές, με τα πλοία να μην προσεγγίζουν ορισμένα λιμάνια.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ