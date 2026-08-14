Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

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Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Από τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας ισχύει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ενώ κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώθηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Πάρος, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:30. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται με κάποιες αλλαγές, με τα πλοία να μην προσεγγίζουν ορισμένα λιμάνια.