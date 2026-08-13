Η μάχη των Δημοκρατικών για το 2028: Τα μεγάλα ονόματα, οι ανερχόμενοι και τα αουτσάιντερ για τον Λευκό Οίκο

Η κούρσα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028 παραμένει ορθάνοιχτη και το τοπίο κάθε άλλο παρά ξεκαθαρισμένο είναι. Στην εξαιρετικά πρώιμη λίστα των πιθανών διεκδικητών βρίσκονται πρώην υποψήφιοι για την προεδρία, κυβερνήτες, γερουσιαστές, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ακόμη και διασημότητες.

Κανείς από αυτούς δεν έχει ανακοινώσει επισήμως υποψηφιότητα, ωστόσο ορισμένοι έχουν αφήσει πολύ πιο ανοιχτά από άλλους τα χαρτιά τους σχετικά με τις φιλοδοξίες τους για τον Λευκό Οίκο.

Σε ανάλυσή της, η Washington Post χαρτογραφεί το πεδίο των πιθανών διεκδικητών του Δημοκρατικού χρίσματος για το 2028, ξεχωρίζοντας τα ονόματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή, εκείνα που ακολουθούν και τα αουτσάιντερ που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το πεδίο αρχίζει σταδιακά να διαμορφώνεται, την ώρα που στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος μαίνεται μια κρίσιμη συζήτηση: το ανερχόμενο προοδευτικό κίνημα ενισχύει ή υπονομεύει τις πιθανότητες των Δημοκρατικών να επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο σε δύο χρόνια;

Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ήρθε η ώρα το κόμμα να υιοθετήσει τολμηρές, προοδευτικές πολιτικές, προκειμένου να ενισχύσει την απήχησή του στους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης. Άλλοι πιστεύουν ότι, αντιθέτως, οι κεντρώοι υποψήφιοι είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να ξεχωρίσουν.

«Νομίζω ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι θα γίνουν απίστευτα πραγματιστές όταν φτάσουμε στο 2028», εκτιμά ο Τζον Ανζαλόνε, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής δημοσκόπος της νικηφόρας προεδρικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν το 2020.

Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν: Όσοφ, Μουρ και Γουόρνοκ κερδίζουν έδαφος

Η βάση των Δημοκρατικών φαίνεται αυτή την περίοδο να διψά για νέα πρόσωπα. Και ο Τζον Όσοφ ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την περιγραφή.

Ο 39χρονος Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Τζόρτζια συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές με αιχμηρές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προεκλογικές ομιλίες στις οποίες εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή είναι η πιο σκληρή και αλαζονική ομάδα ανθρώπων που έχει ανέλθει σε υψηλά αξιώματα στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία», είπε ο Όσοφ σε υποστηρικτές του τον Ιούλιο.

Προς το παρόν, βέβαια, έχει μπροστά του μια άλλη μεγάλη μάχη: διεκδικεί την επανεκλογή του στη Γερουσία στην Τζόρτζια, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι από τις πιο αμφίρροπες σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, αρκετοί Δημοκρατικοί στρέφουν το βλέμμα τους και στον άλλο γερουσιαστή της Τζόρτζια, τον Ραφαέλ Γουόρνοκ, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ισχυρό υποψήφιο. Σε αντίθεση με τον Όσοφ, ο Γουόρνοκ δεν αντιμετωπίζει εκλογική αναμέτρηση τον Νοέμβριο.

«Για πρώτη φορά μετά τον Ομπάμα, θα υπήρχε ένας υποψήφιος που θα μπορούσε να ενώσει την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών με τους μαύρους ψηφοφόρους», εκτιμά η Δημοκρατική δημοσκόπος από το Τέξας Νάνσι Ζντούνκεβιτς.

Στην ίδια κατηγορία των ανερχόμενων προσώπων βρίσκεται και ο Γουές Μουρ, ο κυβερνήτης του Μέριλαντ. Βρίσκεται στην πρώτη θητεία του και είναι ο μοναδικός εν ενεργεία μαύρος κυβερνήτης στις ΗΠΑ, ενώ στελέχη των Δημοκρατικών τον περιγράφουν ως νέο και δυναμικό πολιτικό.

«Ο Όσοφ αυτή τη στιγμή έχει πάρει φωτιά», λέει ο Ανζαλόνε, προσθέτοντας ότι «ο Μουρ είναι επίσης ο τύπος ανθρώπου που θα μπορούσε πραγματικά να εκτοξευθεί».

Κάμαλα Χάρις: Το ισχυρό όνομα με τη βαριά ήττα του 2024

Η Κάμαλα Χάρις εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο τραπέζι. Το καλοκαίρι, οι Δημοκρατικοί εισηγήθηκαν η Νότια Καρολίνα να ψηφίσει πρώτη στη διαδικασία για το χρίσμα του κόμματος το 2028. Μια τέτοια απόφαση θα ενίσχυε την επιρροή των μαύρων ψηφοφόρων στην επιλογή του υποψηφίου και, ταυτόχρονα, θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος της πρώην αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2024.

Από όλα τα ονόματα που εξετάζονται, η Χάρις θεωρείται πιθανότατα εκείνη που διαθέτει τη μεγαλύτερη υποστήριξη μεταξύ των μαύρων γυναικών.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, περιοδεύει και κινητοποιεί τους ψηφοφόρους προωθώντας ένα σχέδιο που η ίδια χαρακτηρίζει «αμφιλεγόμενο»: κατάργηση του Κολεγίου των Εκλεκτόρων και αύξηση του αριθμού των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Είναι αδίστακτοι! Πρέπει να γίνουμε κι εμείς αδίστακτοι», είπε πρόσφατα αναφερόμενη στους Ρεπουμπλικανούς.

Ωστόσο, ο δρόμος της προς μια νέα υποψηφιότητα δεν είναι καθόλου στρωμένος με ροδοπέταλα. Ορισμένοι παράγοντες του Δημοκρατικού Κόμματος αμφισβητούν ανοιχτά το κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη υποψήφια, ακριβώς επειδή ηττήθηκε από τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Γκάβιν Νιούσομ: Στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με τον Τραμπ

Ο άλλος μεγάλος Καλιφορνέζος της λίστας είναι ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος έχει αξιοποιήσει τη θέση του επικεφαλής της μεγαλύτερης πολιτείας που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς για να βρίσκεται σχεδόν μόνιμα απέναντι στον Τραμπ.

Το καλοκαίρι ανακοίνωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του βρίσκονται υπό ομοσπονδιακή έρευνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Washington Post, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν ενδεχόμενα φορολογικά αδικήματα που συνδέονται με μη κερδοσκοπικό οργανισμό με τον οποίο σχετίζεται η σύζυγος του Νιούσομ.

Ο ίδιος, πάντως, επιχείρησε να μετατρέψει την έρευνα σε πολιτικό παράσημο.

«Με κυνηγά επειδή σκέφτομαι να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία», δήλωσε για τον Τραμπ.

Τζος Σαπίρο: Ο κυβερνήτης που περιμένει τη στιγμή του

Ο δημοφιλής κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο είχε ένα σχετικά χαμηλών τόνων καλοκαίρι σε σύγκριση με αρκετούς από τους υπόλοιπους πιθανούς υποψηφίους.

Μεταξύ άλλων, έκανε εμφάνιση ακόμη και σε μουσικό βίντεο, ενώ μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να πάρει σαφή θέση στη μεγάλη εσωκομματική σύγκρουση ανάμεσα στην προοδευτική και την κεντρώα πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Η στιγμή που θα μπορούσε να τον εκτοξεύσει, ωστόσο, ίσως πλησιάζει.

Ο Σαπίρο διεκδικεί την επανεκλογή του τον Νοέμβριο και παράλληλα επιχειρεί να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις από τις πιο ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις ολόκληρης της χώρας, οι οποίες διεξάγονται όλες στην Πενσιλβάνια.

Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ: Το μεγάλο χαρτί της αριστερής πτέρυγας

Οι Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές διανύουν τη δική τους περίοδο πολιτικής ανόδου. Αφού συνέβαλαν στην εκλογή του δημάρχου της Νέας Υόρκης νωρίτερα φέτος, εκείνοι και το ευρύτερο προοδευτικό κίνημα κατάφεραν να εκτοπίσουν μακροχρόνια μέλη του Κογκρέσου σε βαθιά Δημοκρατικές πόλεις, ενώ κέρδισαν και μια σκληρή εσωκομματική αναμέτρηση στο Μίσιγκαν.

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, βουλευτής της Νέας Υόρκης, ήταν ένα από τα πρώτα μέλη των Democratic Socialists of America που εξελέγησαν σε ομοσπονδιακό αξίωμα.

Εάν αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία, θεωρείται η προφανής επιλογή γύρω από την οποία θα μπορούσε να συσπειρωθεί το ευρύτερο προοδευτικό κίνημα.

Η ίδια δεν έχει αποκλείσει μια προεδρική υποψηφιότητα, αν και υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να διεκδικήσει έδρα στη Γερουσία.

Μαρκ Κέλι: Ο αστροναύτης που ανησυχεί τους Ρεπουμπλικανούς

Ο γερουσιαστής της Αριζόνα Μαρκ Κέλι έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές φωνές αντίστασης απέναντι στη μετατόπιση του Δημοκρατικού Κόμματος προς τα αριστερά.

Παράλληλα, είναι ένας από τους υποψηφίους που, σύμφωνα με ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, θα μπορούσαν πραγματικά να τους προκαλέσουν προβλήματα.

Ο Κέλι είναι πρώην αστροναύτης, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία οι αστροναύτες έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, διαθέτει τεράστια δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων και προέρχεται από μια κρίσιμη αμφίρροπη πολιτεία.

Πιτ Μπούτιτζετζ: Χωρίς αξίωμα, αλλά ψηλά στις δημοσκοπήσεις

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών του Τζο Μπάιντεν, Πιτ Μπούτιτζετζ, θεωρείται από αρκετούς Δημοκρατικούς ένας από τους αποτελεσματικότερους επικοινωνιακά πολιτικούς του κόμματος.

Είναι επίσης ακόμη ένας σχετικά νέος υποψήφιος που θα μπορούσε να αποκτήσει γρήγορα δυναμική.

Και παρότι αυτή τη στιγμή δεν κατέχει δημόσιο αξίωμα, βρίσκεται ήδη κοντά στην κορυφή αρκετών δημοσκοπήσεων μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων για τις προκριματικές εκλογές.

Η δεύτερη γραμμή: Οι κυβερνήτες που περιμένουν την ευκαιρία τους

Πίσω από τα πρόσωπα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα κυβερνητών που θα μπορούσαν να μπουν δυναμικά στην κούρσα.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτσκερ, δισεκατομμυριούχος και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του κόμματος, έχει καλέσει τους Δημοκρατικούς να επικεντρωθούν περισσότερο στα οικονομικά ζητήματα και λιγότερο στον Τραμπ.

«Δεν κερδίζεις εκλογές μιλώντας στο κοινό για τη δημοκρατία», έχει δηλώσει.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ επιχειρεί από την πλευρά του να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον πολιτικό που μπορεί να αποσπάσει την αγροτική Αμερική από τον Τραμπ.

Όταν ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ νοσηλεύτηκε επί εβδομάδες χωρίς να δίνονται πολλές πληροφορίες για την κατάστασή του, ο Μπεσίρ απαίτησε από τον Μακόνελ να αποδείξει ότι διαθέτει την «ικανότητα να υπηρετεί» ή διαφορετικά να παραιτηθεί από την έδρα του.

Ο Τζάρεντ Πόλις διανύει το τελευταίο έτος της θητείας του ως κυβερνήτης του Κολοράντο. Είναι εύπορος επιχειρηματίας και του πιστώνεται εν μέρει η μετατροπή μιας πολιτείας που έγερνε προς τους Ρεπουμπλικανούς σε σαφώς πιο Δημοκρατική.

Πρόσφατα, ωστόσο, προκάλεσε σοκ στο ίδιο του το κόμμα όταν μετέτρεψε την ποινή φυλάκισης της πρώην εκλογικής αξιωματούχου Τίνα Πίτερς, η οποία είχε καταδικαστεί για κατηγορίες που συνδέονταν με τις προσπάθειες του Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ένα μεγάλο όνομα που δεν βρίσκεται πλέον στη λίστα είναι η Γκρέτσεν Γουίτμερ. Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν βρίσκεται στην τελευταία θητεία της και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Μπούκερ, Σλότκιν, Μέρφι και Γκαγιέγκο: Οι γερουσιαστές που κοιτούν προς το 2028

Αρκετοί ακόμη γερουσιαστές θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το χρίσμα.

Ο Κόρι Μπούκερ από το Νιου Τζέρσεϊ αποτελεί μία από τις πλέον εκρηκτικές παρουσίες στη Γερουσία. Πέρυσι κατέρριψε το ρεκόρ της Γερουσίας για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ατομική ομιλία στην αίθουσα. Αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια ακρόασης επιτροπής, χαρακτήρισε τις περικοπές των Ρεπουμπλικανών στα επιδόματα τροφίμων «γαμ… γελοίες».

Η γερουσιαστής του Μίσιγκαν Ελίσα Σλότκιν, μία από τις λίγες γυναίκες στη συγκεκριμένη λίστα, έχει υπηρετήσει σε αποστολές μάχης ως αναλύτρια της CIA και εκπροσωπεί μία από τις σημαντικότερες αμφίρροπες πολιτείες.

Αυτή την περίοδο διασχίζει τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ επιχειρώντας να έρθει σε επαφή με τους ψηφοφόρους. Ως κεντρώα Δημοκρατική, θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο στην προσπάθεια να βοηθήσει τον αριστερό Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ να κερδίσει τον Νοέμβριο τη δεύτερη έδρα της Γερουσίας του Μίσιγκαν.

Ο γερουσιαστής του Κονέκτικατ Κρις Μέρφι αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις σημαντικότερες φωνές των Δημοκρατικών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως και αρκετοί άλλοι πιθανοί υποψήφιοι, έχει επικρίνει έντονα τη βία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόσφατα προκάλεσε επίσης αίσθηση δηλώνοντας ότι θα υποστήριζε ακόμη και μια «κακή συμφωνία» με το Ιράν, εφόσον αυτή οδηγούσε στον τερματισμό του πολέμου.

Ο γερουσιαστής της Αριζόνα Ρούμπεν Γκαγιέγκο έχει αρχίσει να μιλά ακόμη πιο ανοιχτά για τις προεδρικές του φιλοδοξίες.

«Υπάρχουν μόνο δύο-τρεις Δημοκρατικοί που σκέφτονται να θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία και έχουν κερδίσει σε κόκκινες πολιτείες», είπε πρόσφατα.

«Είμαι ένας από αυτούς. Υπάρχουν μόνο δύο-τρεις Δημοκρατικοί που μπορούν να μιλήσουν στην εργατική τάξη της Αμερικής, ιδιαίτερα στους Λατίνους άνδρες. Είμαι ένας από αυτούς».

Ραμ Εμάνουελ: Επιστροφή με συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα

Στο παιχνίδι βρίσκεται και ένα παλιότερο και ιδιαίτερα γνώριμο όνομα της εποχής Ομπάμα.

Ο Ραμ Εμάνουελ, πρώην δήμαρχος του Σικάγο και πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, επιχειρεί να χτίσει το προφίλ του δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα παρουσίασε πρόταση για την ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ έχει προτείνει πανεθνική απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, υποχρεωτικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για ομοσπονδιακούς πολιτικούς και δικαστές, καθώς και την επαναφορά συστημάτων αξιολόγησης και λογοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς.

Ρο Κάνα: Γάζα, Έπσταϊν και εμφανίσεις στο Fox News

Ο βουλευτής της Καλιφόρνια Ρο Κάνα έχει τραβήξει την προσοχή ορισμένων προοδευτικών.

Ήταν μία από τις πρώτες φωνές στη Βουλή των Αντιπροσώπων που στράφηκαν εναντίον της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες να έρθουν στο φως τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ταυτόχρονα, έχει δείξει ότι δεν φοβάται να εμφανίζεται τακτικά στο Fox News, επιχειρώντας να απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο πολύ πέρα από την παραδοσιακή βάση των Δημοκρατικών.

Τα μεγάλα αουτσάιντερ: Από τον Στίβεν Α. Σμιθ μέχρι τον Σον Φέιν

Και μετά υπάρχουν τα πραγματικά «wild cards» της κούρσας.

Ο σχολιαστής του ESPN Στίβεν Α. Σμιθ εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία προβάλλοντας ένα περισσότερο κεντρώο πολιτικό προφίλ.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του πανίσχυρου συνδικάτου United Auto Workers, Σον Φέιν, αρχίζει να εμφανίζεται στις συζητήσεις ως πιθανή επιλογή για τμήματα της αμερικανικής Αριστεράς.

Ωστόσο, άνθρωποι του Δημοκρατικού Κόμματος προειδοποιούν ότι η πραγματική έκπληξη του 2028 μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται καν στα πολιτικά ραντάρ.

«Μπορεί να υπάρχει κάποιος που θα κατέβει υποψήφιος και τον οποίο δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ», λέει ο Ανζαλόνε.

Με άλλα λόγια, δύο χρόνια πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028, οι Δημοκρατικοί έχουν πολλούς επίδοξους διαδόχους, αλλά ακόμη κανένα ξεκάθαρο φαβορί. Και η μάχη ανάμεσα στην ανερχόμενη προοδευτική πτέρυγα και όσους πιστεύουν ότι μόνο ένας πιο κεντρώος υποψήφιος μπορεί να ξανακερδίσει τον Λευκό Οίκο ενδέχεται τελικά να καθορίσει όχι μόνο το πρόσωπο του υποψηφίου, αλλά και την κατεύθυνση ολόκληρου του κόμματος.