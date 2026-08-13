Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία προτείνει εκεχειρία στη Ρωσία ενώ φουντώνουν οι φόβοι για την παγκόσμια τροφοδοσία

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Η Ουκρανία διαβίβασε στη Ρωσία πρόταση για αμοιβαία αναστολή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς οι εντεινόμενες επιθέσεις σε πλοία και λιμάνια προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για τις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων.

Η πρόταση μεταφέρθηκε από το Κίεβο μέσω τρίτης χώρας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Reuters. Η Ουκρανία εξακολουθεί να αναμένει απάντηση από τη Μόσχα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία, είναι δύο από τους σημαντικότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, αλληλοκατηγορούνται τις τελευταίες εβδομάδες για κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον πλοίων που χρησιμοποιούνται για γεωργικές εξαγωγές.

Στο «κόκκινο» οι εξαγωγές σιτηρών από την Οδησσό

Η Ουκρανία αναγκάστηκε να στραφεί σε εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγών, καθώς πολλοί πλοιοκτήτες σταμάτησαν να προσεγγίζουν λιμάνια της περιφέρειας της Οδησσού, τα οποία αποτελούν βασική πύλη για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών.

Οι φόβοι εντάθηκαν μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε δεκάδες πλοία υπό ξένη σημαία και σε λιμενικές υποδομές, σύμφωνα με το Reuters.

Ο de facto αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή της Οδησσού έχει ήδη προκαλέσει θεαματική πτώση στις εξαγωγές σιτηρών της χώρας. Μέχρι στιγμής τον Αύγουστο, οι ουκρανικές εξαγωγές έχουν μειωθεί κατά 76% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο αγροτικός τομέας της Ουκρανίας προειδοποιεί ότι, εάν η κατάσταση συνεχιστεί, οι συνέπειες για την οικονομία της χώρας θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Η Μόσχα λέει ότι δεν έχει λάβει «επίσημη πρόταση»

Η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα δημοσίως την πληροφορία του Reuters.

Πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, πάντως, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο είχε δηλώσει ότι η Μόσχα δεν είχε λάβει καμία επίσημη πρόταση για κατάπαυση πυρός στη Μαύρη Θάλασσα.

«Το τελευταίο διάστημα ακούμε πολλές εκκλήσεις για διάφορα μορατόριουμ και εκεχειρίες. Αυτές οι ιδέες διατυπώνονται μέσω διαφόρων διαύλων, αλλά δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη πρόταση», δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η ουκρανική πρόταση να είχε μεταφερθεί μέσω ανεπίσημου ή έμμεσου διαύλου.

Η Τουρκία είχε προαναγγείλει πρόταση για μορατόριουμ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε δηλώσει το περασμένο Σάββατο ότι είχε μεταφερθεί τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία πρόταση προκειμένου οι δύο χώρες να κηρύξουν μορατόριουμ στις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για την ίδια πρωτοβουλία που περιγράφει τώρα η πηγή του Reuters.

Η είδηση της ουκρανικής πρότασης είχε άμεση επίδραση και στις αγορές. Τα συμβόλαια σιταριού Σεπτεμβρίου στο Euronext υποχώρησαν, εγκαταλείποντας τα ισχυρά κέρδη που κατέγραφαν νωρίτερα, μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ.

Οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη ανασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και οι επιθέσεις σε φορτία σιτηρών, εμπορικά πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων.