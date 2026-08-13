Βρετανία: «Πυρά» Κούπερ κατά Στάρμερ – «Δεν κυβερνήσαμε καλά τα τελευταία δύο χρόνια»

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Σφοδρή κριτική στον Κιρ Στάρμερ και στον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησής του άσκησε η υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση «δεν τα πήγε καλά» τα τελευταία δύο χρόνια και αφήνοντας αιχμές για το μοντέλο ηγεσίας του πρώην πρωθυπουργού.

Η Κούπερ, μία από τις πλέον έμπειρες πολιτικούς των Εργατικών, μίλησε στο podcast «Political Currency», του οποίου συμπαρουσιαστής είναι ο σύζυγός της, Εντ Μπολς, ο οποίος ωστόσο δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνέντευξη.

Η ίδια είχε διατελέσει αρχικά υπουργός Εσωτερικών και στη συνέχεια υπουργός Εξωτερικών υπό τον Στάρμερ, πριν μετακινηθεί στο υπουργείο Υγείας επί πρωθυπουργίας Άντι Μπέρναμ.

«Δεν νομίζω ότι κυβερνήσαμε πολύ καλά τα τελευταία δύο χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η κυβέρνηση προώθησε «πολλά πραγματικά σημαντικά πράγματα».

Όπως υποστήριξε, ωστόσο, η κυβερνητική προσοχή μετατοπιζόταν διαρκώς από το ένα ζήτημα στο άλλο.

«Είχαμε αποστολές τους πρώτους έξι μήνες και μετά, κατά κάποιον τρόπο, εξαφανίστηκαν», ανέφερε.

Οι αιχμές για το μοντέλο ηγεσίας του Στάρμερ

Η Κούπερ υποστήριξε ότι μέρος του προβλήματος βρισκόταν στον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο ο Στάρμερ επέλεγε να διοικεί.

«Ίσως να ήταν και ένα στυλ ηγεσίας της κυβέρνησης που δεν λειτουργεί απαραίτητα στην πολιτική», είπε.

Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας, ο Στάρμερ προτιμούσε οι υπουργοί του να του παρουσιάζουν έτοιμες «λύσεις» και όχι «προβλήματα», σε αντίθεση με τον Άντι Μπέρναμ, τον οποίο περιέγραψε ως περισσότερο πρόθυμο να εμπλέκεται ο ίδιος στη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών.

Η Κούπερ, η οποία ήταν μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών που είχαν ζητήσει παρασκηνιακά την παραίτηση του Στάρμερ, έφερε ως παράδειγμα τη μεταναστευτική πολιτική.

Όπως είπε, όταν το υπουργείο Εσωτερικών επεξεργαζόταν τη Λευκή Βίβλο για τη μετανάστευση, η ίδια και η ομάδα της είχαν αναπτύξει σειρά προτάσεων για τον περιορισμό της νόμιμης μετανάστευσης και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση.

«Η Ντάουνινγκ Στριτ ήθελε να το ανακοινώσει μόνος του»

Η Κούπερ αποκάλυψε ότι, παρότι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς είχε γίνει στο υπουργείο Εσωτερικών, η Ντάουνινγκ Στριτ επέμενε η παρουσίαση να γίνει αποκλειστικά από τον Στάρμερ.

«Η Ντάουνινγκ Στριτ ήθελε ο Κιρ να το ανακοινώσει μόνος του και να βγει μπροστά. Έτσι, δεν είδα τι επρόκειτο να ειπωθεί ούτε ποια θα ήταν η ανακοίνωση», ανέφερε.

«Ήταν κάπως σαν να μου έλεγαν: “Μπορείς να καθίσεις στην πρώτη σειρά στην παρουσίαση, αλλά στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός θα την κάνει”», πρόσθεσε.

Η ίδια τόνισε ότι το παράδοξο ήταν πως ο Στάρμερ δεν είχε εμπλακεί ουσιαστικά στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων πολιτικών, παρότι τελικά ήταν εκείνος που τις παρουσίασε δημόσια.

Αντίθετα, σύμφωνα με την Κούπερ, ο Άντι Μπέρναμ έχει ήδη επιλέξει να εμπλακεί προσωπικά στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινωνικής φροντίδας, αντί να περιμένει από τους υπουργούς του να του παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη λύση.