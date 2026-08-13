Ηλιακή έκλειψη: Εκτοξεύτηκαν οι αναζητήσεις για «πόνο στα μάτια» στη Βρετανία αμέσως μετά το φαινόμενο

Απότομη αύξηση σημείωσαν οι αναζητήσεις στο Google για «πόνο στα μάτια» στη Βρετανία λίγα λεπτά μετά την κορύφωση της ηλιακής έκλειψης που ήταν ορατή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ειδικών, οι αναζητήσεις που σχετίζονταν με ενοχλήσεις στα μάτια κορυφώθηκαν, ενώ πριν το φαινόμενο, οι Βρετανοί αναζητούσαν μαζικά τρόπους για ασφαλή παρακολούθηση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Καστέλ ντε Καμπρές, Ισπανία. Φωτογραφία: Reuters/Eva Manez
Καστέλ ντε Καμπρές, Ισπανία. Φωτογραφία: Reuters/Eva Manez
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απότομη αύξηση κατέγραψαν οι αναζητήσεις στο Google για «πόνο στα μάτια» στη Βρετανία, λίγα μόλις λεπτά μετά την κορύφωση της εντυπωσιακής ηλιακής έκλειψης, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ειδικών. – Πριν από την έκλειψη, οι Βρετανοί αναζητούσαν μαζικά τρόπους για να την παρακολουθήσουν με ασφάλεια, με τους όρους «eclipse glasses» και «colander» να σημειώνουν αύξηση άνω του 5.000%. – Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί αναζήτησαν τη λέξη «sunglasses» λίγο πριν από την κορύφωση του φαινομένου, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών ότι τα συνηθισμένα γυαλιά ηλίου δεν παρέχουν επαρκή προστασία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απότομη αύξηση κατέγραψαν οι αναζητήσεις στο Google για πόνο στα μάτια στη Βρετανία, λίγα μόλις λεπτά μετά την κορύφωση της εντυπωσιακής ηλιακής έκλειψης που ήταν ορατή το βράδυ της Τετάρτης σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Μαγευτικές εικόνες από την ολική έκλειψη Ηλίου – Η μέρα έγινε νύχτα σε Ευρώπη και Αρκτική – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τα στοιχεία του Google Trends αποκαλύπτουν τι αναζητούσαν οι Βρετανοί πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ειδικών να μην κοιτούν απευθείας τον Ήλιο χωρίς κατάλληλη προστασία, οι αναζητήσεις που σχετίζονταν με ενοχλήσεις και πόνο στα μάτια κορυφώθηκαν αμέσως μετά το μέγιστο της έκλειψης και παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα για αρκετές ώρες.

«Έκρηξη» στις αναζητήσεις για πόνο στα μάτια αμέσως μετά την έκλειψη

Μάλιστα, οι συγκεκριμένες αναζητήσεις ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στην Αγγλία και την Ουαλία, τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου όπου η έκλειψη ήταν περισσότερο ορατή και η κάλυψη του ηλιακού δίσκου μεγαλύτερη.

Πριν από την έκλειψη, οι Βρετανοί αναζητούσαν μαζικά τρόπους για να την παρακολουθήσουν με ασφάλεια. Ο όρος «eclipse glasses», δηλαδή «γυαλιά έκλειψης», ήταν μεταξύ των δημοφιλέστερων, ενώ μεγάλη άνοδο σημείωσαν και οι αναζητήσεις για «colander», δηλαδή σουρωτήρι, και «pinhole», αναφορά στην τεχνική προβολής της εικόνας του Ήλιου μέσω μικρής οπής.

Οι αναζητήσεις για «eclipse glasses» και «colander» αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 5.000% μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι αρκετοί αναζήτησαν τη λέξη «sunglasses», δηλαδή γυαλιά ηλίου, λίγο πριν από την κορύφωση του φαινομένου, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών ότι τα συνηθισμένα γυαλιά ηλίου δεν παρέχουν επαρκή προστασία για την απευθείας παρατήρηση του Ήλιου.

Η έκλειψη Ηλίου όπως φάνηκε από το Αστροφυσικό Παρατηρητήριο Javalambre, στο Arcos de las Salinas της Ισπανίας. Φωτογραφία: Reuters / Christian Hartmann
Η έκλειψη Ηλίου όπως φάνηκε από το Αστροφυσικό Παρατηρητήριο Javalambre, στο Arcos de las Salinas της Ισπανίας. Φωτογραφία: Reuters / Christian Hartmann

Η έκλειψη έφτασε σε κάλυψη περίπου 96% στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ολική έκλειψη ήταν ορατή σε περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Ισπανίας.

Στη Βρετανία, η μέγιστη κάλυψη σημειώθηκε μεταξύ 19:05 και 19:16 τοπική ώρα, με το Ντέβον, την Κορνουάλη και τα δυτικότερα τμήματα της Ουαλίας να απολαμβάνουν τις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης, με κάλυψη που έφτασε έως και το 96%.

Οι λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων δεν θα χρειαστεί πάντως να περιμένουν πολύ για την επόμενη μεγάλη έκλειψη. Στις 2 Αυγούστου 2027 αναμένεται η λεγόμενη «έκλειψη του αιώνα», με την ολικότητα να διαρκεί έως και έξι λεπτά και 22 δευτερόλεπτα σε περιοχές της Αιγύπτου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ