Ηλιακή έκλειψη: Εκτοξεύτηκαν οι αναζητήσεις για «πόνο στα μάτια» στη Βρετανία αμέσως μετά το φαινόμενο

Απότομη αύξηση κατέγραψαν οι αναζητήσεις στο Google για πόνο στα μάτια στη Βρετανία, λίγα μόλις λεπτά μετά την κορύφωση της εντυπωσιακής ηλιακής έκλειψης που ήταν ορατή το βράδυ της Τετάρτης σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Τα στοιχεία του Google Trends αποκαλύπτουν τι αναζητούσαν οι Βρετανοί πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ειδικών να μην κοιτούν απευθείας τον Ήλιο χωρίς κατάλληλη προστασία, οι αναζητήσεις που σχετίζονταν με ενοχλήσεις και πόνο στα μάτια κορυφώθηκαν αμέσως μετά το μέγιστο της έκλειψης και παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα για αρκετές ώρες.

«Έκρηξη» στις αναζητήσεις για πόνο στα μάτια αμέσως μετά την έκλειψη

Μάλιστα, οι συγκεκριμένες αναζητήσεις ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στην Αγγλία και την Ουαλία, τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου όπου η έκλειψη ήταν περισσότερο ορατή και η κάλυψη του ηλιακού δίσκου μεγαλύτερη.

Πριν από την έκλειψη, οι Βρετανοί αναζητούσαν μαζικά τρόπους για να την παρακολουθήσουν με ασφάλεια. Ο όρος «eclipse glasses», δηλαδή «γυαλιά έκλειψης», ήταν μεταξύ των δημοφιλέστερων, ενώ μεγάλη άνοδο σημείωσαν και οι αναζητήσεις για «colander», δηλαδή σουρωτήρι, και «pinhole», αναφορά στην τεχνική προβολής της εικόνας του Ήλιου μέσω μικρής οπής.

Οι αναζητήσεις για «eclipse glasses» και «colander» αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 5.000% μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι αρκετοί αναζήτησαν τη λέξη «sunglasses», δηλαδή γυαλιά ηλίου, λίγο πριν από την κορύφωση του φαινομένου, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών ότι τα συνηθισμένα γυαλιά ηλίου δεν παρέχουν επαρκή προστασία για την απευθείας παρατήρηση του Ήλιου.

Η έκλειψη έφτασε σε κάλυψη περίπου 96% στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ολική έκλειψη ήταν ορατή σε περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Ισπανίας.

Στη Βρετανία, η μέγιστη κάλυψη σημειώθηκε μεταξύ 19:05 και 19:16 τοπική ώρα, με το Ντέβον, την Κορνουάλη και τα δυτικότερα τμήματα της Ουαλίας να απολαμβάνουν τις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης, με κάλυψη που έφτασε έως και το 96%.

Οι λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων δεν θα χρειαστεί πάντως να περιμένουν πολύ για την επόμενη μεγάλη έκλειψη. Στις 2 Αυγούστου 2027 αναμένεται η λεγόμενη «έκλειψη του αιώνα», με την ολικότητα να διαρκεί έως και έξι λεπτά και 22 δευτερόλεπτα σε περιοχές της Αιγύπτου.