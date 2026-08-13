Τουρκία: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε φούρνο στην Καισάρεια έπειτα από τροχαίο – Τραυματίστηκε ένα βρέφος

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Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε φούρνο στην Καισάρεια της Τουρκίας, όταν ένα αυτοκίνητο, μετά τη σύγκρουσή του με άλλο όχημα, βγήκε εκτός ελέγχου και κατέληξε μέσα στο κατάστημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Καισάρεια, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένα από τα οχήματα, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στον φούρνο.

Το αυτοκίνητο εισήλθε στον χώρο του καταστήματος, όπου βρίσκονταν τα τραπεζοκαθίσματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Τζάμια, τραπέζια και καρέκλες καταστράφηκαν από την πρόσκρουση.

▪️ Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan otomobil savrularak pide fırınına girdi. ▪️ Kazada 1 kişi yaralandı. pic.twitter.com/GWkWgyuEjf — Fokus Kare (@FokusKare) August 12, 2026

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι, τη στιγμή της εισβολής του οχήματος στο κατάστημα, δεν υπήρχαν πελάτες στον συγκεκριμένο χώρο. Η απουσία κόσμου πιθανότατα, απέτρεψε σοβαρότερους τραυματισμούς.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα βρέφος, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Kayseri’de kaza yapan otomobil savrularak pide fırınına girdi. pic.twitter.com/ZeB2EVdu28 — Sabah (@sabah) August 12, 2026

«Ήταν σαν να έγινε έκρηξη»

Ο ιδιοκτήτης του φούρνου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση, τονίζοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

«Ήταν σαν να έγινε έκρηξη. Το αυτοκίνητο έπεσε στο κατάστημα αφού προηγουμένως είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα. Διαλύθηκαν τζάμια, τραπέζια και καρέκλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.