Τουρκία: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε φούρνο στην Καισάρεια έπειτα από τροχαίο – Τραυματίστηκε ένα βρέφος

Ένα αυτοκίνητο, μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα, βγήκε εκτός ελέγχου και κατέληξε μέσα σε φούρνο στην Καισάρεια της Τουρκίας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο κατάστημα. Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα καθώς δεν υπήρχαν πελάτες στον συγκεκριμένο χώρο, αν και τραυματίστηκε ένα βρέφος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία/ Τροχαίο
Πηγή: Briefly Journal
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε φούρνο στην Καισάρεια της Τουρκίας, όταν ένα αυτοκίνητο, μετά τη σύγκρουσή του με άλλο όχημα, κατέληξε μέσα στο κατάστημα.
  • Το όχημα εισήλθε στον χώρο του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τζάμια, τραπέζια και καρέκλες. Ευτυχώς, δεν υπήρχαν πελάτες στον συγκεκριμένο χώρο.
  • Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα βρέφος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ο ιδιοκτήτης του φούρνου περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας «Ήταν σαν να έγινε έκρηξη».

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Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε φούρνο στην Καισάρεια της Τουρκίας, όταν ένα αυτοκίνητο, μετά τη σύγκρουσή του με άλλο όχημα, βγήκε εκτός ελέγχου και κατέληξε μέσα στο κατάστημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Καισάρεια, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένα από τα οχήματα, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στον φούρνο.

Το αυτοκίνητο εισήλθε στον χώρο του καταστήματος, όπου βρίσκονταν τα τραπεζοκαθίσματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Τζάμια, τραπέζια και καρέκλες καταστράφηκαν από την πρόσκρουση.

 

 

 

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι, τη στιγμή της εισβολής του οχήματος στο κατάστημα, δεν υπήρχαν πελάτες στον συγκεκριμένο χώρο. Η απουσία κόσμου πιθανότατα, απέτρεψε σοβαρότερους τραυματισμούς.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα βρέφος, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

 

«Ήταν σαν να έγινε έκρηξη»

Ο ιδιοκτήτης του φούρνου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση, τονίζοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

«Ήταν σαν να έγινε έκρηξη. Το αυτοκίνητο έπεσε στο κατάστημα αφού προηγουμένως είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα. Διαλύθηκαν τζάμια, τραπέζια και καρέκλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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