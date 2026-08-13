Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας.

Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

 

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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