Μεγάλη φωτιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής – Εκκενώνονται η Σίβηρη και η Φούρκα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στην Κασσανδρεία και στη Σίβηρη, χωρίς να απειλούνται, μέχρι στιγμής, οικισμοί.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών)

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Δείτε live από την περιοχή:

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Εκκενώνονται η Σίβηρη και η Φούρκα

Στις 15:48, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112:

για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Σκιώνη και

για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσάνδρεια

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φούρκα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Σκιώνη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Στις 15:09 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Μόλα_Καλύβα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Στις 14:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς,