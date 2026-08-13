Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού ζήτησε να στεφανώσω τον γιο του, τον Σεπτέμβριο του 2027

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διάθεση για… αποκαλύψεις είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 65 ετών από τη χειροτονία του σε διάκονο.

Συγκεκριμένα ο Πατριάρχης είπε ότι μιλώντας στο τηλέφωνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να του ευχηθεί περαστικά μετά το μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του, ο Πρωθυπουργός του ζήτησε να κρατήσει μια μέρα ελεύθερη τον Σεπτέμβριο του 2027, προκειμένου να τελέσει τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκκαρη.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος:

«Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο πρωθυπουργό, να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του. Εκείνος με προσεκάλεσε, μου είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του, τον Κωνσταντίνο».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν άφησε την αναφορά χωρίς τη δική του, χιουμοριστική υποσημείωση:

«Ίσως, αν έχω υγεία, θα δούμε».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρήκε μάλιστα την ευκαιρία να υπογραμμίσει, με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, τη μακραίωνη παρουσία του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. «Εμείς βέβαια δεν θεωρούμε τον εαυτό μας απόδημο. Είμαστε έστιοι, είμαστε γηγενείς και αυτόχθονες από αιώνων», σημείωσε.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – Μαρία Σάκκαρη: Ο γάμος μέσα στο 2027

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζονται να παντρευτούν μετά την πρόταση γάμου που έκανε ο γιος του πρωθυπουργού στη γνωστή τενίστρια.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, έχοντας επιλέξει κατά κανόνα να κρατά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή.

Η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή τον Ιούνιο του 2021, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στις εξέδρες του Roland Garros στο Παρίσι για να παρακολουθήσει αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη.