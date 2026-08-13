Χαλκιδική: 68χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα- Υπό διερεύνηση τα αίτια του περιστατικού

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 68χρονη γυναίκα, που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Βεργιά» του οικισμού «Δελφίνια» του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με χρήση απινιδωτή, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, η 68χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.