Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Βαρθολομιού στην Ηλεία.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.