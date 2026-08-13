Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στο Βαρθολομιό Ηλείας αντιμετωπίστηκε ταχύτατα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον είναι δίχως ενεργό μέτωπο. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, τρία αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του δήμου Πηνειού, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ηλείας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στην περιοχή του Βαρθολομιού στην Ηλεία αντιμετωπίστηκε ταχύτατα και πλέον είναι δίχως ενεργό μέτωπο.
  • Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Για την διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Βαρθολομιού στην Ηλεία.

Ηλεία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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