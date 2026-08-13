Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Βαρθολομιού στην Ηλεία.
Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.