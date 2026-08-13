Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» ο Εμπαγέ Εντιαγέ – «Καλώς ήρθες στους πρωταθλητές»

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Και με τη… βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Εμπαγέ Εντιαγέ, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (13/8) την απόκτηση του Σενεγαλέζου φόργουορντ για δύο χρόνια.

Ο 27χρονος άσος αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στη γαλλική Βιλερμπάν και μπορεί να παίξει τόσο στη θέση «3», όσο και στη θέση «4».

Η ανακοίνωση της πειραϊκής ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

04/01/1999 Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Σενεγάλη Ύψος: 2.04μ.

2.04μ. Θέση: Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες

JL Bourg (2017-2020)

ADA Blois Basket (2020-2023)

ASVEL Basket (2023-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα».