Απόστολος Σίσκος: Η συγκινητική αντίδραση της μητέρας του από τις κερκίδες – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Απόστολος Σίσκος, πέτυχε χθες μια σπουδαία νίκη κερδίζοντας το αργυρό μετάλλιο στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου και καταρρίπτοντας εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο.

Λίγα 24ωρα νωρίτερα, ο Έλληνας κολυμβητής είχε κερδίσει την πρόκρισή του στον τελικό των 200μ., καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην ημιτελική σειρά του.

Η μητέρα του δεν συγκράτησε τη συγκίνησή της

Στον ημιτελικό, τη στιγμή που το χρονόμετρο σταμάτησε, η μητέρα του Έλληνα πρωταθλητή ξέσπασε σε πανηγυρισμούς στις κερκίδες, καθώς ο γιος της εξασφάλιζε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό. Ζητωκραύγασε, χάρηκε με την ψυχή της και έζησε κάθε δευτερόλεπτο της τεράστιας επιτυχίας του γιου της, σαν να βρισκόταν η ίδια μέσα στην πισίνα.

Η αντίδρασή της ήταν αυθόρμητη και γεμάτη συγκίνηση. Με το βλέμμα στραμμένο στον Απόστολο, χάρηκε με όλο της το είναι, τη νέα μεγάλη επίδοση, σε μια από εκείνες τις στιγμές που αποτυπώνουν καλύτερα από κάθε λέξη την περηφάνια μιας μητέρας, για το παιδί της αλλά και το μεγαλείο της αδιαμφισβήτητης αγάπης της.

Σίσκος μετά την κατάκτηση του μεταλλίου: «Έκανα κατάθεση ψυχής»

Αμέσως μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στον μεγάλο τελικό, ο Απόστολος Σίσκος εμφανώς ικανοποιημένος, αλλά και συγκρατημένος, είπε:

«Στα τελευταία μέτρα κατάλαβα ότι πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα, έκανα κατάθεση ψυχής, είχα στο μυαλό μου όλους τους Έλληνες και ήθελα να σηκώσω επάνω μου όλη τη χώρα. Για την κούρσα δεν κατάλαβα πολλά, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, μόνο στα τελευταία μέτρα είχα εικόνα ότι ήμουν στα μετάλλια.

Είχα δουλέψει πολύ καλά τον τελευταίο χρόνο, αν και χρειάστηκε να ξεπεράσω κάποιες δυσκολίες με τραυματισμούς τον τελευταίο μήνα, τα άφησα όλα πίσω μου και πλέον κοιτάω μπροστά για το 2028, εκεί που είναι ο μεγάλος στόχος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Είναι σημαντικό ότι κατέβηκα από το 1′ 54”. Το επίπεδο έχει ανέβει και ο 4ος σημερινός χρόνος θα έδινε μετάλλιο στο Παρίσι, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα δυο χρόνια μετά».