Κολοράντο: Μητέρα έβαλε αστυνομικό να… «συλλάβει» τον 10χρονο γιο της – Αρνιόταν να φωτογραφηθεί για την πρώτη μέρα στο σχολείο

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Ένα περιστατικό που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτυλίχθηκε στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν μια μητέρα επιστράτευσε την αστυνομία για να πείσει τον γιο της να βγάλει την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία για την επιστροφή του στα θρανία.

Ο 10χρονος μαθητής της πέμπτης δημοτικού βρέθηκε ξαφνικά με… χειροπέδες, επειδή αρνιόταν να υπακούσει στις παρακλήσεις της μητέρας του.

Η «σύλληψη»

Όταν ο γιος της Αμάντα Στολτζ, Κόλτον, άρχισε να της δημιουργεί προβλήματα και να αντιδρά στην επιθυμία της να τον βγάλει μια φωτογραφία για την πρώτη ημέρα του σχολείου τη Δευτέρα, η μητέρα του αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του νόμου, σύμφωνα με τη δημοφιλή ανάρτησή της στο Facebook.



Η Στολτζ οδηγούσε πηγαίνοντας τον Κόλτον στο σχολείο, όταν συνάντησε τον αστυνομικό Τζακ Ρος της πόλης Κίνεσμπουργκ.

Ο αστυνομικός άναψε τον φάρο του περιπολικού και πέρασε χειροπέδες στον μικρό μαθητή επειδή δεν άκουγε τη μητέρα του, όπως αναφέρει το CBS News.

«Ο Κόλτον δεν συνεργαζόταν για τις φωτογραφίες για την επιστροφή στο σχολείο σήμερα το πρωί… οπότε ο αστυνομικός Τζακ έπρεπε να επέμβει και να τον ενημερώσει ότι το να αρνείσαι στη μαμά σου μια φωτογραφία για την πρώτη μέρα του σχολείου είναι, στην πραγματικότητα, παράνομο», έγραψε η Στολτζ στην ανάρτησή της.

«Μπορεί να κατέληξε, μπορεί και όχι, με χειροπέδες πριν από το σχολείο», συμπλήρωσε η ίδια.

Το αποτέλεσμα

Η Στολτζ μοιράστηκε φωτογραφίες από τη στιγμή που ο αστυνομικός συλλάμβανε τον Κόλτον, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία ο μαθητής της πέμπτης δημοτικού γελάει, την ώρα που ο αστυνομικός βάζει τα χέρια του πίσω από την πλάτη και τον συνοδεύει στο περιπολικό.

Μιλώντας στο CBS Colorado, η Στολτζ ανέφερε: «Ήταν καταπληκτικό το ότι ο αστυνομικός Τζακ το πήρε στα σοβαρά. Εμείς είπαμε: “Λοιπόν, υποθέτω ότι τώρα έχουμε τις φωτογραφίες σου για την επιστροφή στο σχολείο, έτσι δεν είναι;”».

«Στην πέμπτη δημοτικού λοιπόν, φιλαράκο!», πρόσθεσε η ίδια στο Facebook, ευχόμενη για τη νέα σχολική χρονιά.