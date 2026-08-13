Κολοράντο: Μητέρα έβαλε αστυνομικό να… «συλλάβει» τον 10χρονο γιο της – Αρνιόταν να φωτογραφηθεί για την πρώτη μέρα στο σχολείο

Ένα περιστατικό στο Κολοράντο, όπου μια μητέρα επιστράτευσε την αστυνομία για να πείσει τον 10χρονο γιο της να φωτογραφηθεί για την πρώτη μέρα του σχολείου, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μαθητής της πέμπτης δημοτικού βρέθηκε με χειροπέδες από τον αστυνομικό Τζακ Ρος, επειδή αρνιόταν να υπακούσει στην επιθυμία της μητέρας του, Αμάντα Στολτζ.

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Διεθνή Νέα

Κολοράντο μητέρα αστυνομικός συνέλαβε 10χρονο φωτογραφία
Πηγή: Facebook / Amanda Stolz
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα περιστατικό που έγινε viral εκτυλίχθηκε στο Κολοράντο, όταν μια μητέρα επιστράτευσε την αστυνομία για να πείσει τον 10χρονο γιο της να βγάλει την αναμνηστική φωτογραφία για την πρώτη μέρα του σχολείου.
  • Ο 10χρονος μαθητής της πέμπτης δημοτικού βρέθηκε ξαφνικά με… χειροπέδες, καθώς ο αστυνομικός Τζακ Ρος τον «συνέλαβε» επειδή αρνιόταν να φωτογραφηθεί για την πρώτη μέρα στο σχολείο.
  • Η μητέρα μοιράστηκε φωτογραφίες της «σύλληψης» του γιου της, δηλώνοντας ότι «ήταν καταπληκτικό το ότι ο αστυνομικός Τζακ το πήρε στα σοβαρά» και εξασφαλίστηκαν έτσι οι επιθυμητές σχολικές φωτογραφίες.

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Ένα περιστατικό που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτυλίχθηκε στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν μια μητέρα επιστράτευσε την αστυνομία για να πείσει τον γιο της να βγάλει την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία για την επιστροφή του στα θρανία.

Ο 10χρονος μαθητής της πέμπτης δημοτικού βρέθηκε ξαφνικά με… χειροπέδες, επειδή αρνιόταν να υπακούσει στις παρακλήσεις της μητέρας του.

Η «σύλληψη»

Όταν ο γιος της Αμάντα Στολτζ, Κόλτον, άρχισε να της δημιουργεί προβλήματα και να αντιδρά στην επιθυμία της να τον βγάλει μια φωτογραφία για την πρώτη ημέρα του σχολείου τη Δευτέρα, η μητέρα του αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του νόμου, σύμφωνα με τη δημοφιλή ανάρτησή της στο Facebook.


Η Στολτζ οδηγούσε πηγαίνοντας τον Κόλτον στο σχολείο, όταν συνάντησε τον αστυνομικό Τζακ Ρος της πόλης Κίνεσμπουργκ.

Ο αστυνομικός άναψε τον φάρο του περιπολικού και πέρασε χειροπέδες στον μικρό μαθητή επειδή δεν άκουγε τη μητέρα του, όπως αναφέρει το CBS News.

Πηγή: Facebook / Amanda Stolz

«Ο Κόλτον δεν συνεργαζόταν για τις φωτογραφίες για την επιστροφή στο σχολείο σήμερα το πρωί… οπότε ο αστυνομικός Τζακ έπρεπε να επέμβει και να τον ενημερώσει ότι το να αρνείσαι στη μαμά σου μια φωτογραφία για την πρώτη μέρα του σχολείου είναι, στην πραγματικότητα, παράνομο», έγραψε η Στολτζ στην ανάρτησή της.

«Μπορεί να κατέληξε, μπορεί και όχι, με χειροπέδες πριν από το σχολείο», συμπλήρωσε η ίδια.

Το αποτέλεσμα

Η Στολτζ μοιράστηκε φωτογραφίες από τη στιγμή που ο αστυνομικός συλλάμβανε τον Κόλτον, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία ο μαθητής της πέμπτης δημοτικού γελάει, την ώρα που ο αστυνομικός βάζει τα χέρια του πίσω από την πλάτη και τον συνοδεύει στο περιπολικό.

Πηγή: Facebook / Amanda Stolz

Μιλώντας στο CBS Colorado, η Στολτζ ανέφερε: «Ήταν καταπληκτικό το ότι ο αστυνομικός Τζακ το πήρε στα σοβαρά. Εμείς είπαμε: “Λοιπόν, υποθέτω ότι τώρα έχουμε τις φωτογραφίες σου για την επιστροφή στο σχολείο, έτσι δεν είναι;”».

«Στην πέμπτη δημοτικού λοιπόν, φιλαράκο!», πρόσθεσε η ίδια στο Facebook, ευχόμενη για τη νέα σχολική χρονιά.

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