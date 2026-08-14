Θεσσαλονίκη: Σκύλος επιτέθηκε σε ανήλικο στον Εύοσμο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

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Επίθεση δεσποζόμενου σκύλου σε ανήλικο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Ευόσμου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη μιας 44χρονη γυναίκας, της κηδεμόνα του ζώου.

Πρόκειται για μια 44χρονη, που συνόδευε με οδηγό (λουρί), ο οποίος επιτέθηκε και δάγκωσε τον ανήλικο. Το παιδί, διακομίστηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η 44χρονη, συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια. Ωστόσο, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δικονομικών ενεργειών, ενώ της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.