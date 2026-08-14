Θεσσαλονίκη: Σκύλος επιτέθηκε σε ανήλικο στον Εύοσμο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Επίθεση δεσποζόμενου σκύλου σε ανήλικο σημειώθηκε στην πλατεία Ευόσμου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ανηλίκου και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Η 44χρονη κηδεμόνας του ζώου συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέα, με την επιβολή διοικητικού προστίμου.

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Άγριος σκύλος
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση δεσποζόμενου σκύλου σε ανήλικο σημειώθηκε στην πλατεία Ευόσμου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 44χρονης κηδεμόνα του ζώου.
  • Ο ανήλικος, που δαγκώθηκε από τον σκύλο, διακομίστηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Η 44χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση δεσποζόμενου σκύλου σε ανήλικο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Ευόσμου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη μιας 44χρονη γυναίκας, της κηδεμόνα του ζώου.

Πρόκειται για μια 44χρονη, που συνόδευε με οδηγό (λουρί), ο οποίος επιτέθηκε και δάγκωσε τον ανήλικο. Το παιδί, διακομίστηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η 44χρονη, συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια. Ωστόσο, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δικονομικών ενεργειών, ενώ της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

 

 

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