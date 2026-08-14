Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Γαλατάς – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) στον Γαλατά Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ναυπακτίας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

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