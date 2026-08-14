Μπρουνέι: Ο Σουλτάνος αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους από τη νύφη του για «έλλειψη σεβασμού»

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Σε μια ασυνήθιστα αυστηρή κίνηση προχώρησε ο Σουλτάνος του Μπρουνέι, Χασανάλ Μπολκιάχ, αφαιρώντας όλους τους βασιλικούς τίτλους από τη νύφη του, Ρααμπιάτουλ Ανταουίγια, με την αιτιολογία ότι η συμπεριφορά της κρίθηκε «ανάρμοστη» για μέλος της βασιλικής οικογένειας και ότι επέδειξε «έλλειψη σεβασμού» προς τον ίδιο.

Η απόφαση ελήφθη με βασιλικό διάταγμα στις 8 Αυγούστου και αφορά τον τίτλο «Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri» που έφερε η 33χρονη Ρααμπιάτουλ, σύζυγος του πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Μεγάλου Θαλαμηπόλου, η συμπεριφορά της θεωρήθηκε ότι «αμαύρωσε το καλό όνομα της μοναρχίας» και δεν συνάδει με όσα αναμένονται από τη σύζυγο ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Οι Αρχές, πάντως, δεν αποκάλυψαν τι ακριβώς έκανε η Ρααμπιάτουλ ώστε να προκαλέσει την οργή του Σουλτάνου.

«Ανάρμοστη συμπεριφορά» που αμαύρωσε το όνομα της μοναρχίας

Η επίσημη ανακοίνωση περιορίστηκε στην αναφορά ότι οι πράξεις της επέδειξαν έλλειψη σεβασμού προς τον 80χρονο μονάρχη και έπληξαν την εικόνα της βασιλικής οικογένειας.

Η αφαίρεση των τίτλων της έγινε κατόπιν άμεσης βασιλικής εντολής του Σουλτάνου, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό που οδήγησε στην απόφαση.

Η Ρααμπιάτουλ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ το 2015, σε έναν πολυτελή γάμο που διήρκεσε δέκα ημέρες και πραγματοποιήθηκε στο βασιλικό παλάτι.

Ο 43χρονος Αμπντούλ Μαλίκ είναι ο δεύτερος γιος του Σουλτάνου από την πρώτη και μοναδική σύζυγό του που παραμένει στο πλευρό του, τη βασίλισσα Σαλέχα, και βρίσκεται τέταρτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερις κόρες.

Οι τίτλοι των παιδιών της δεν επηρεάζονται

Παρά την απόφαση σε βάρος της μητέρας τους, οι βασιλικοί τίτλοι των τεσσάρων παιδιών της δεν αφαιρέθηκαν και παραμένουν σε ισχύ, αναφέρει η New York Post.

Η απόφαση σημαίνει, ωστόσο, ότι η ίδια η Ρααμπιάτουλ δεν θεωρείται πλέον ότι κατέχει τη βασιλική ιδιότητα που της είχε απονεμηθεί λόγω του γάμου της.

Ο Χασανάλ Μπολκιάχ βρίσκεται στον θρόνο από το 1967, όταν διαδέχθηκε τον πατέρα του, και θεωρείται ο μακροβιότερος εν ενεργεία μονάρχης στον κόσμο.

Μετά την ανεξαρτησία του Μπρουνέι από τη Βρετανία το 1984, ανέλαβε παράλληλα και τη θέση του πρωθυπουργού.

Ένας από τους πλουσιότερους μονάρχες στον κόσμο

Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με την περιουσία του να έχει εκτιμηθεί σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Μπρουνέι είναι μία από τις τελευταίες απόλυτες μοναρχίες στον κόσμο, με τον Σουλτάνο να συγκεντρώνει εξαιρετικά εκτεταμένες πολιτικές και εκτελεστικές εξουσίες.

Τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί διεθνή κριτική για την εφαρμογή αυστηρών διατάξεων της σαρία, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή νόμων που ποινικοποιούν, μεταξύ άλλων, την άμβλωση, τη μοιχεία και τις ομόφυλες σχέσεις.

Η υπόθεση της Ρααμπιάτουλ έχει τώρα προκαλέσει νέο ενδιαφέρον γύρω από την εξαιρετικά κλειστή βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι, κυρίως επειδή κανείς δεν έχει ακόμη αποκαλύψει ποια ήταν η συμπεριφορά που θεωρήθηκε τόσο προσβλητική ώστε να της κοστίσει όλους τους βασιλικούς τίτλους της.