Σίνδος: Ενώπιον του ανακριτή ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές σε 3 ημέρες – «Αποφορτιζόμουν από την πίεση της δουλειάς»

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, Παρασκευή (14/8), ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε έξι διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν «πίεση». Είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος.

Έξι πυρκαγιές σε τρεις ημέρες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 59χρονος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον έξι φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές τόσο σε εγκαταστάσεις και περιουσίες όσο και στο φυσικό περιβάλλον.

Ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι θα υποστηρίξει στην απολογία του για τα έξι περιστατικά.

Τα βίντεο που πρόδωσαν τον 59χρονο

Η δράση του 59χρονου έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται το μπλε αυτοκίνητό του να διασχίζει την οδό Πόντου και να σταματάει στην άκρη του δρόμου. Ο κατηγορούμενος διακρίνεται να βγαίνει από το όχημα, να κινείται προς την ξερή βλάστηση, να σκύβει και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα. Στη συνέχεια, απομακρύνεται και την ώρα που μπαίνει στο όχημα του, διακρίνεται οι πρώτοι καπνοί από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε χαρτοπετσέτες ως προσάναμμα, τις οποίες άναβε πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Η ομολογία του 59χρονου

«Έκανα βλακεία. Το έχω μετανιώσει. Σταματούσα με το αμάξι και έβαζα τις φωτιές. Έτσι αποφορτιζόμουν από την πίεση της δουλειάς, ήμουν μπουχτισμένος» φέρεται να είπε ο 59χρονος στα στελέχη της Πυροσβεστικής μετά τη σύλληψή του.

Τα έμπειρα στελέχη από το τοπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 59χρονος να σχετίζεται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει από το Μάιο στην ευρύτερη περιοχή.

Τι ισχυρίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα

«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά κι έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον» είπε ενώπιον του εισαγγελέα ο 59χρονος, σύμφωνα με το Mega.