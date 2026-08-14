Τροχαίο στην Οβρυά Πατρών: Αυτοκίνητο έκανε τρεις τούμπες, στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα στην περιοχή της Οβρυάς Πατρών, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο φέρεται να προσέκρουσε σε σημείο του δρόμου και στη συνέχεια, ανετράπη τρεις φορές, καταλήγοντας στο οδόστρωμα σε πλάγια θέση.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δύο επιβαίνουσες, απεγκλωβίστηκαν από το όχημα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, για να τους παρασχεθεί η απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, ωστόσο, και ο πατέρας της μίας κοπέλας. Ο άνδρας έσπευσε στο σημείο του τροχαίου, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπέστη έντονο σοκ και αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επίσης ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.